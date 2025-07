Ferdinand verrät: So wurde er "Bares für Rares"-Händler

Ferdinand Resul Adanir mischt seit Neuestem die Verhandlungen bei Bares für Rares auf. Wie er an diesen Job gekommen ist, verrät der Antiquitätenexperte im Interview mit dem Immobilienmakler Daniel Czech auf Instagram: "Das war eine ganz witzige Geschichte. Mit meinem ersten Laden habe ich vor zehn Jahren angefangen. Und kurz nachdem ich angefangen hatte, rief mich ein Kumpel an und hat gemeint: 'Schau mal auf ZDF. Da läuft irgendeine Sendung mit Antiquitäten.'" Schon damals habe er gewusst, dass er irgendwann einmal Teil dieses Konzepts sein wollte. Jahre später bewegte ihn seine Freundin dazu, tatsächlich ein Bewerbungsvideo abzuschicken. Nur wenige Tage danach erhielt er die Zusage.

Für Ferdinand erfüllt sich mit seinem Platz im Händlerraum von "Bares für Rares" nun ein großer Traum. Im Gespräch mit seinem Freund Daniel verrät er: "Mein inneres Gefühl hat immer gesagt: Irgendwann will ich es in die Sendung schaffen. Das ist so wie bei einem Fußballspieler die Champions League. [...] Ich bin jeden Tag dankbar dafür, dass ich die Chance bekommen habe." Nun darf sich der Vintage-Fan mit bekannten Gesichtern wie David Suppes (36), Daniel Meyer (52), Elke Velten und Jan Čížek (49) um die größten Schätze streiten.

In den vergangenen Tagen gab es einige personelle Veränderungen bei "Bares für Rares". Zusätzlich zu Ferdinand ist auch Liza Kielon neu bei der ZDF-Sendung. Sarah Schreiber ist nach einer Babypause zurück im Händlerraum. Im Gegensatz dazu hat sich Esther Ollick (44) kürzlich von dem Format verabschiedet, um sich mehr auf Projekte abseits der Fernsehkameras zu konzentrieren.

ZDF-Mediathek "Bares für Rares"-Händler Ferdinand Resul Adanir

ZDF / Frank Hempel "Bares für Rares"-Moderator Horst Lichter

Instagram / esther_moebelaktivistin Esther Ollick, Händlerin

