Nach Flugzeugabsturz: Daniel Williams Verlobte meldet sich

Daniel Williams, bekannt als langjähriger Drummer der Metalcore-Band The Devil Wears Prada, ist vor wenigen Tagen bei einem tragischen Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Seine Verlobte Hannah Ray, eine Influencerin, meldet sich nun auf Instagram mit herzzerreißenden Worten. "Meine ganze Welt liegt in Trümmern. Die Lücke, die du in unserem Leben und in unseren Herzen hinterlassen hast, kann nicht gemessen werden", schreibt sie zu Fotos von sich und Daniel und betont weiter: "Eine Sache ist mehr als klar - wie sehr du geliebt wurdest und wie sehr du andere geliebt hast, dich gezeigt hast und jedem in deinem Leben so viel gegeben hast."

Ein besonders schweres Detail: Der tödliche Flugzeugabsturz ereignete sich an Daniel und Hannahs Jahrestag. "Wir begannen unsere gemeinsame Geschichte am 22. Mai 2011. 14 Jahre später, am 22. Mai 2025, hast du uns viel zu früh verlassen", berichtet die US-Amerikanerin voller Trauer. Sie könne es noch gar nicht glauben, dass sie ihren Liebsten nie wiedersehen wird und wisse nicht, wie sie nun weitermachen soll. Unter ihrem Posting drücken zahlreiche Fans und Freunde ihr Mitgefühl aus und beteuern, dass sie Hannah in dieser Zeit zur Seite stehen.

Der Flugzeugabsturz ereignete sich in den frühen Morgenstunden des 22. Mai in San Diego. Wie People berichtete, stürzte der Flieger aus bisher ungeklärten Gründen in ein Wohngebiet und löste dabei Brände in mehreren Häusern aus. Neben Daniel kamen fünf weitere Menschen ums Leben, darunter bekannte Namen aus der Musik- und Kreativszene wie der Produzent Dave Shapiro und die Fotografin Celina Marie Rose Kenyon. Daniel war von 2005 bis 2016 Schlagzeuger der Metalcore-Band The Devil Wears Prada. Nach seinem Ausstieg arbeitete der 39-Jährige in der Tech-Branche und fing erst kürzlich einen neuen Job bei Apple an.

Anzeige Anzeige

Instagram / xcadaverx Daniel Williams, Musiker

Anzeige Anzeige

Getty Images Daniel Williams mit seiner Band Devil Wears Prada im Jahr 2010

Anzeige Anzeige

Anzeige