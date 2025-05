Georgia O'Connor (†25) schwärmte vor Tod noch von ihrem Mann

Die britische Boxerin Georgia O'Connor (✝25) verstarb am 22. Mai mit Mitte 20 – sie hinterließ nicht nur die Boxwelt in Trauer. Weniger als zwei Wochen vor ihrem Tod hatte sie noch ihren langjährigen Partner Adriano Cardinali geheiratet. Trotz ihrer Diagnose – einer unheilbaren Krebserkrankung – stand ihr Adriano in dieser schwierigen Zeit bedingungslos zur Seite. Auf Instagram hatte Georgia ihre Liebe zu ihm erst vor Kurzem mit berührenden Worten beschrieben: "Eine Liebe, die nicht zögert, die nicht bricht. Eine Liebe, die sagt: 'Wir machen das zusammen, egal was kommt.'"

Adriano gab alles für ihre gemeinsame Zeit. Er kündigte seinen Job, um sie bei ihrem Kampf gegen die Krankheit zu unterstützen. Laut Georgias Posts reiste er in seinem Bemühen quer durch Europa, um ihr alternative Behandlungsmöglichkeiten zu ermöglichen und keine Chance ungenutzt zu lassen. Selbst nach einem schweren Verlust, als Georgia einen Schwangerschaftsabbruch aufgrund ihrer Krankheit hinnehmen musste, sprachen beide in rührenden Posts über ihre unzerbrechliche Bindung. "Wir haben so vieles durchgemacht, Dinge, die kein Paar durchmachen sollte. Aber nichts kann uns jemals auseinanderbringen", schrieb Georgia in einem Beitrag anlässlich Adrianos Geburtstag im Februar.

Viele Fans und Wegbegleiter würdigten Georgia nach ihrem Tod als echte Inspiration – nicht nur wegen ihrer sportlichen Erfolge, sondern auch wegen ihres offenen Umgangs mit Rückschlägen. In einem Social-Media-Post hatte die Boxerin ihren Frust über das britische Gesundheitssystem zum Ausdruck gebracht. "Sie hätten etwas tun können, bevor es so weit kommt. Aber sie taten es nicht", ärgerte sich Georgia damals. Ihre Schilderungen über ignorierte Schmerzen und zu spät eingeleitete Untersuchungen sorgten im Netz für viel Mitgefühl und Diskussionen.

Instagram / georgiaoconnor_1 Georgia O'Connor, Boxerin

Instagram / georgiaoconnor_1 Georgia O'Connor im Januar 2025

