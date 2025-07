300.000 Euro: Steve Jobs' erster Apple-PC wird versteigert

Ein echtes Stück Technikgeschichte wird aktuell bei Sotheby’s in New York versteigert: Ein originaler Apple-1, einer der allerersten Computer von Steve Jobs (✝56) und Steve Wozniak (74), steht bis zum 17. Juli dort zum Verkauf. Der legendäre Rechner, der 1976 in der Garage von Jobs' Eltern gefertigt wurde, gehört zu einer Serie von lediglich 50 Stück, von denen dieser als "bestfunktionierend" gilt. Der aktuelle Preis liegt bei beeindruckenden 300.000 Euro. Zuvor war das Gerät jahrzehntelang im Besitz des Apple-Technikers Tom Romkey, der es 1981 gegen einen neuen Rechner eintauschte – laut Sotheby's ein Deal, der rückblickend als einer der schlechtesten der Technikgeschichte angesehen werden kann.

Der Apple-1 war ein echter Meilenstein: Zum ersten Mal wurde das Konzept des persönlichen Computers greifbar. Anders als seine Vorgänger, die noch mit einer komplexen Schaltertechnik funktionierten, ermöglichte der Apple-1 dank eines Monitoranschlusses und einer Tastatur erstmalig einfaches Arbeiten. Wozniak, der technische Kopf hinter dem Projekt, beschrieb die von Apple angestoßene Evolutionswelle laut Bild so: "Jeder Computer vor dem Apple-1 hatte Schalter und Lichter. Jeder danach hatte Bildschirm und Tastatur." Wozniak und Jobs gingen große finanzielle Risiken ein, um das Projekt zu realisieren: Wozniak verkaufte seinen geliebten programmierbaren Taschenrechner, Jobs – nicht weniger enthusiastisch – seinen VW-Bus.

Auch hinter dem Firmennamen steckt eine persönliche Geschichte: Jobs, der 2011 an Krebs verstarb, wurde während eines Aufenthalts auf einer Apfelplantage in Oregon dazu inspiriert. Das allererste Apple-Logo – gestaltet von Mitgründer Ron Wayne – zeigte Sir Isaac Newton unter einem Apfelbaum. Das verschnörkelte Design wurde jedoch bald durch das ikonische Apfel-Logo ersetzt, das mit dem Apple II eingeführt wurde – zunächst noch in Regenbogenfarben. Neben dem Apple-1 gelangen bei Sotheby’s derzeit noch weitere Tech-Raritäten unter den Hammer: etwa ein seltener Apple II oder eine Visitenkarte von Jobs, ausgestellt in den Anfangsjahren, als er bei Apple noch den Titel "Vizepräsident, Operations" trug.

Getty Images Steve Jobs im Oktober 1999 in Kalifornien mit einem iMac in der Special Edition

Getty Images Steve Wozniak im September 2022 in Köln

Justin Sullivan / Getty Images Apple-CEO Steve Jobs bei einem Special-Event

