Das ist zu Sophia Hutchins' (†29) Beisetzung bislang bekannt

Der tragische Tod von Sophia Hutchins erschüttert nach wie vor Menschen weltweit. Die 29-Jährige war nicht nur die Managerin von Caitlyn Jenner (75) und die CEO der Caitlyn-Jenner-Foundation, sondern auch eine enge Vertraute und Freundin der Reality-TV-Bekanntheit. Die Untersuchungen der genauen Todesursache dauern weiterhin an. Jedoch liegt People nun eine Sterbeurkunde vom Gesundheitsamt des Bezirks Los Angeles mit Details zur Beerdigung vor: Die Verstorbene soll demnach am 24. Juli auf dem Holy Cross Catholic Cemetery in LA beigesetzt werden.

Sophias Familie, die nicht aus Los Angeles stammt, wird selbstverständlich anreisen, um von der jungen Frau Abschied zu nehmen. Wie TMZ berichtete, kam Sophias Mutter Amy bereits vor einigen Tagen in die Stadt, in der ihre Tochter verunglückte. Caitlyn, für die Sophia selbst wie ein Teil ihrer Familie war, soll Amy in ihrem eigenen Haus aufgenommen haben. Beide leiden wohl sehr unter dem Verlust – und können sich so in dieser schweren Zeit gegenseitig Kraft geben.

Der tragische Unfall, bei dem Sophia ums Leben kam, ereignete sich am 2. Juli. Die Blondine fuhr mit einem Quad durch Malibu, als ihr Fahrzeug unweit von Caitlyns Zuhause mit einem anderen Wagen zusammenstieß und sie 110 Meter in eine Schlucht stürzte. Gegenüber Daily Mail äußerte sich Sergeant Eduardo Saucedo vom Sheriff's Department des Bezirks Los Angeles zum Unfallhergang: "Es sieht so aus, als wäre sie zu schnell gewesen und auf das andere Fahrzeug aufgefahren, woraufhin sie nach rechts auswich und die Klippe hinunterstürzte." Sophia wurde noch am Unfallort für tot erklärt.

