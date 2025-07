Ex-Playboy-Bunny Kendra Wilkinson hat keine Lust auf Männer

Realitystar Kendra Wilkinson (40) hat auf Instagram mehr als deutlich gemacht, dass sie mit dem Kapitel Männer für den Moment abgeschlossen hat. Nach der nervenaufreibenden Scheidung von Hank Baskett (42) und der ganzen emotionalen Achterbahnfahrt, die damit einherging, zieht das ehemalige Playboy-Bunny jetzt klare Grenzen: "Ich habe im Moment kein Interesse an Männern, nur an Arbeit", schrieb die aufstrebende Immobilienmaklerin knapp zu einem ihrer Fotos. Wie ernst sie es damit meint, bewies sie in ihren folgenden Posts: Ohne Umschweife lenkte sie den Fokus wieder auf ihr Business und warb mit eindringlichen Worten für ihre Services in der Objektvermittlung.

Nach der emotionalen Scheidung im Jahr 2018 hatte Kendra, die zwei Kinder mit Hank teilt, schon mehrfach ihr Glück auf Dating-Plattformen versucht – jedoch ohne Erfolg. Stattdessen hat sie sich seit 2020, nachdem sie ihre Lizenz als Immobilienmaklerin erworben hatte, intensiv ihrer neuen Karriere gewidmet. In der Doku-Serie "Kendra Sells Hollywood" konnten Zuschauer hautnah miterleben, wie sie sich in der Immobilienbranche behauptete – mit allen Höhen und Tiefen, die zum Leben eines Berufsanfängers dazugehören. Neben ihrer Arbeit betonte Kendra immer wieder, wie wichtig ihr die Rolle als Mutter von Hank Jr. und Alijah ist.

Ihren Durchbruch feierte Kendra im Jahr 2005, als sie an der Seite von Playboy-Gründer Hugh Hefner (✝91) in der Serie "The Girls Next Door" zu sehen war. Sie lebte als eines von drei Playboy-Häschen in der berühmten Mansion in den Holmby Hills von Los Angeles. Rückblickend bereut sie jedoch, nicht schon damals ihre Karriere als Immobilienmaklerin gestartet zu haben. Dennoch scheint Kendra ihr Leben heute in vollen Zügen zu genießen und sich an ihrer neu gefundenen Unabhängigkeit zu erfreuen. "Ich liebe es, zu arbeiten. Ich liebe mein Leben, so wie es ist", verriet sie ihren Fans.

https://www.instagram.com/p/DKfDa8IRePR/?hl=de&img_index=1 Realitystar Kendra Wilkinson im Juni 2025 in Los Angeles

Getty Images Hank Baskett und Kendra Wilkinson, 2015

Getty Images Hugh Hefner und Kendra Wilkinson, 2005