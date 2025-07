Netflix-Krimi: Matthew Goode hofft auf "Dept Q"-Fortsetzung

Matthew Goode (47) begeistert aktuell die Zuschauer der neuen Netflix-Serie "Dept Q" und hofft inständig auf eine zweite Staffel. In der Krimiserie spielt Matthew den schottischen Detektiv Carl Mørck, der nach einem traumatischen Vorfall zur Arbeit zurückkehrt. Zuvor war ein Kollege bei einem Angriff ums Leben gekommen, und sein Partner wurde schwer verletzt. Carl arbeitet nun an einer alten Vermisstenakte. Mit Unterstützung seines Assistenten Akram, gespielt von Alexej Manvelov, sowie der Polizistin Rose, dargestellt von Leah Byrne, rollt Carl den Fall der verschollenen Menschenrechtsanwältin Merritt Weaver wieder auf. Die erste Staffel endet zwar mit der Auflösung des Falls, doch viele Fäden, wie die Ermittlungen zu dem Angriff auf Carl, bleiben offen.

Matthew äußerte sich gegenüber Deadline begeistert über das Team und die Arbeit an der Serie: "Das ist so ein großartiges Ensemble von Schauspielern." Weiter schwärmte er: "Ich wollte schon seit Jahren mit Shirley Henderson zusammenarbeiten. Und mit Kelly Macdonald, und dann mit dieser relativ neuen Schauspielerin, Leah Byrne, die in dieser Serie eine echte Entdeckung ist." Leah lobte er dafür, dass sie die schwierigen Themen ihrer Rolle "auf unterhaltsame Weise darstellen kann". Schließlich sagte er: "Ich liebe sie alle. Deshalb wollen wir unbedingt eine zweite Staffel drehen." Die Buchvorlage von Jussi Adler-Olsen (74), auf der Staffel eins basiert, bietet mit weiteren Teilen der "Dept Q"-Reihe viele spannende Geschichten für mögliche nächste Staffeln.

Privat schätzt Matthew an dem Projekt vor allem die Möglichkeit, mit einer festen Rolle über längere Zeit eine Figur weiterzuentwickeln. "Ich hätte gerne eine Figur, zu der ich zurückkehren kann, bei der großartige, aufregende, düstere, hoffentlich lustige Dinge in der Geschichte passieren." Weiter erklärte er: "Aber auch: 'Wie wird sich dieser Mann verändern? Wird er sich verändern? Was wird ihn verändern?' Selbst wenn es nur Kleinigkeiten sind, wird es gewisse Veränderungen geben. Selbst wenn es nur meine Haarfarbe oder der Umfang meines Bartes ist." Der Schauspieler zeigte sich optimistisch, Carl Mørck eines Tages wieder auf dem Bildschirm verkörpern zu dürfen. Bis dahin können sich Fans mit anderen Neuerscheinungen unterhalten und hoffen, dass Netflix doch noch grünes Licht für die zweite Staffel "Dept Q" gibt.

Getty Images Matthew Goode bei einer Sondervorführung von "Dept. Q" in London

Getty Images Leah Byrne, Matthew Goode and Alexej Manvelov beim Special Screening von "Dept. Q" in London

Getty Images Matthew Goode, Schauspieler

