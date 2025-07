Rauswurf bei "Phantastische Tierwesen" traf Johnny Depp sehr

Johnny Depp (62) hat sich nach seinem Rauswurf aus der "Phantastische Tierwesen"-Reihe erstmals über seine wahren Gefühle geäußert – und machte keinen Hehl aus seiner Wut. Nachdem Vorwürfe seiner Ex-Frau Amber Heard (39) seine Karriere bedroht hatten, verlor der Schauspieler im Jahr 2020 seinen Part als Gellert Grindelwald – mitten während der Dreharbeiten. Gegenüber der britischen Zeitung The Telegraph beschrieb Johnny die Erfahrung als "schmerzhaft" und erklärte, wie er damals innerlich reagierte: "F*ckt euch. Wenn ihr denkt, ihr könnt mir noch mehr wehtun, als mir bereits wehgetan wurde, täuscht ihr euch gewaltig." Der Hollywoodstar beteuerte, dass die Entscheidung, sich zu wehren, für ihn unausweichlich war.

Seine Entlassung folgte auf eine verlorene Verleumdungsklage gegen die britische Zeitung The Sun, die ihn 2020 als Frauenschläger bezeichnet hatte. In den USA gewann er jedoch später seinen Verleumdungsprozess gegen Amber Heard, nachdem er sie beschuldigt hatte, falsche Behauptungen über häusliche Gewalt aufgestellt zu haben. Während des Prozesses war Johnnys Ruf jedoch stark beschädigt worden, und Hollywood kehrte ihm den Rücken. Er erinnerte sich daran, wie viele Weggefährten ihn im Stich ließen. "Es gibt drei Menschen, an die ich denken muss, die mich wirklich hängen ließen. Diese Leute waren bei den Geburtstagsfeiern meiner Kinder", berichtete er verbittert. Er habe vor Gericht gekämpft, um die Lügen aufzudecken, die sonst sein Leben und das seiner Familie dauerhaft beschattet hätten.

Der Schauspieler, berühmt für seine Rollen in Filmen wie Fluch der Karibik und "Charlie und die Schokoladenfabrik", scheint mittlerweile seinen Weg zurück ins Filmgeschäft gefunden zu haben, wenn auch abseits der großen Blockbuster-Produktionen. Er spielte kürzlich die Hauptrolle im französischen Film "Jeanne du Barry" und wagte sich erneut in den Regiestuhl für den Film "Modi". Trotz seiner persönlichen und beruflichen Herausforderungen strahlt Johnny Depp Stärke aus. Er betonte in der Vergangenheit oft, wie wichtig ihm Authentizität sei und wie er stets den Erwartungen der Branche entgegengestanden habe: "Sie wollten mich unbedingt zu einem Aushängeschild machen: 'Er ist der neue James Dean'. Nein, das bin ich nicht." Diese Haltung zieht sich wie ein roter Faden durch Johnnys Karriere und bleibt sein Markenzeichen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Schauspieler Johnny Depp

Anzeige Anzeige

ActionPress/SIPA PRESS Johnny Depp als Grindelwald in "Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen"

Anzeige Anzeige

Getty Images Johnny Depp, Dezember 2024

Anzeige