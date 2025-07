Emma Watson hat sechs Monate lang Fahrverbot bekommen

Emma Watson (35), bekannt aus den Harry Potter-Filmen als Hermione Granger, wurde am Mittwoch von einem Gericht in High Wycombe zu einem sechsmonatigen Fahrverbot und einer Strafzahlung von 1.204,84 Euro verurteilt. Grund dafür war ein Geschwindigkeitsverstoß im Juli letzten Jahres, bei dem sie in Oxford mit ihrem blauen Audi S3 61 Kilometer pro Stunde in einer 50-Kilometer-pro-Stunde-Zone fuhr. Die 35-jährige Schauspielerin, die derzeit an der Universität Oxford studiert, war bereits vor diesem Vorfall mit neun Punkten auf ihrem Führerschein belastet, wie Mirror berichtet. Emma nahm nicht persönlich an der Anhörung teil, wurde aber von ihrem Anwalt vertreten, der versicherte, sie akzeptiere ihr Strafmaß vollständig.

Es ist nicht das erste Mal, dass Emma Watson mit dem Gesetz in Sachen Verkehr in Konflikt geriet. Im vergangenen Jahr wurde ihr Audi S3 in Stratford-upon-Avon abgeschleppt, nachdem sie das Auto in einer verbotenen Zone abgestellt hatte. Der Vorfall sorgte für Aufsehen, da ein lokaler Restaurantmanager drei Stunden nach ihrem Fahrzeug suchen musste, bevor er die Polizei informierte. Emma erhielt damals eine Geldstrafe von 222 Euro. Derartige Probleme traten erneut auf, als sie mit ihrem Auto in Oxford den Geschwindigkeitsverstoß beging, der jetzt zu ihrem Führerscheinentzug führte.

Die Schauspielerin hat mittlerweile ihre Karriere in den Hintergrund treten lassen und widmet sich verstärkt ihrer akademischen Laufbahn. Emma studiert an der renommierten Universität Oxford und darf dabei auf einige Unterstützung zählen, sowohl von Kommilitonen als auch von ihrem Freund Kieran Brown, ebenfalls Student. In ihrer Freizeit hat sie sich sogar dem Ruderteam der Universität angeschlossen. Obwohl sie nach dem Ende der Harry-Potter-Reihe weiterhin in Filmen wie "The Perks of Being a Wallflower" und zuletzt in "Little Women" zu sehen war, liegt ihr Fokus derzeit auf ihrer Bildung und einem weniger öffentlichen Leben.

Getty Images Emma Watson, Bafta-Awards 2022

Getty Images Emma Watson, Februar 2024

Getty Images Emma Watson, September 2023