Todesursache von Sophia Hutchins (†29) offiziell bestätigt

Zwei Wochen nachdem Sophia Hutchins, die Managerin und enge Vertraute von Caitlyn Jenner (75), bei einem tragischen Unfall ums Leben gekommen ist, bestätigt nun das Büro des Gerichtsmediziners des Los Angeles County die Todesursache. Dem Dokument, das öffentlich einzusehen ist, ist zu entnehmen, dass mehrere stumpfe Traumaverletzungen zum Tod der 29-Jährigen führten. Sophia war am 2. Juli auf einem Quad in Malibu unterwegs gewesen, als sie mit einem ihr entgegenkommenden Fahrzeug kollidierte und circa 110 Meter in eine Schlucht stürzte.

Sergeant Eduardo Saucedo vom Sheriff’s Department in Los Angeles informierte in einem Interview mit Daily Mail über die Einzelheiten des traurigen Vorfalls. "Es sieht so aus, als wäre sie zu schnell gewesen und auf das andere Fahrzeug aufgefahren, woraufhin sie nach rechts auswich und die Klippe hinunterstürzte", beschrieb der Polizist die Situation und fügte hinzu: "Es sah so aus, als habe sie versucht, auszuweichen und das Auto zu überholen, aber sie war zu schnell und streifte das Heck des Mazdas." Der Tod der Fahrerin wurde noch am Unfallort bestätigt. Die beiden Frauen, die den anderen Wagen fuhren, wurden nicht verletzt.

Wie People erfahren haben will, soll Sophias Beisetzung am 24. Juli auf dem Holy Cross Catholic Cemetery in Los Angeles stattfinden. Die Nachricht über Sophias Tod traf Caitlyn schwer. Die Blondine war neben ihrer Tätigkeit als Managerin auch CEO der Caitlyn-Jenner-Foundation und eine enge Bezugsperson der 75-Jährigen. Sie lernten sich im Jahr 2015 durch einen gemeinsamen Friseur kennen und hatten auf Anhieb eine gute Verbindung zueinander. Die Beziehung der beiden Transgender stand regelmäßig im Fokus von Spekulationen – mehrfach wurde den beiden unterstellt, mehr als nur eine platonische Beziehung zu führen. Sophia dementierte diese Gerüchte jedoch stets vehement.

Getty Images Sophia Hutchins, Managerin von Caitlyn Jenner

Getty Images Sophia Hutchins, Managerin von Caitlyn Jenner

Getty Images Sophia Hutchins im September 2019