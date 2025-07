Pete Davidson und seine Elsie werden zum ersten Mal Eltern

Pete Davidson (31) hat großen Grund zur Freude. Der Komiker und seine Partnerin Elsie Hewitt werden zum ersten Mal Eltern. Das verkünden die beiden stolz in einem Instagram-Post. Dabei zu sehen ist nicht nur ein Video, in dem eine Ultraschallaufnahme gemacht wird, sondern auch eine Nahaufnahme eines der ersten Fotos des Nachwuchses. Die süßen Neuigkeiten kommentiert Elsie mit einer Prise Humor: "Verdammt, jetzt weiß jeder, dass wir Sex hatten." Das dürfte aber eher Nebensache sein – Fans und berühmte Freunde freuen sich unter dem Post nämlich sehr über das Baby. So meint unter anderem Elsies gute Freundin Meredith Mickelson: "Mein Bestie bekommt mein Mini-Bestie, das heißt, mein Leben ist komplett."

Für Pete geht mit dem Baby ein großer Wunsch in Erfüllung. Bereits 2022 betonte er zu Gast in Kevin Harts (46) Talkshow "Hart to Heart", wie sehr er sich eigene Kinder wünscht. "Meine liebste Sache, die ich noch nicht erreicht habe, ist, dass ich Kinder haben möchte", meinte der TV-Star. Für ihn sei es ein Traum, Vater zu werden. Damals noch Single, wolle er sich unbedingt zu jemandem entwickeln, der ein guter und geeigneter Papa sei: "Ich freue mich sehr auf dieses Kapitel, also bereite ich mich gerade darauf vor, indem ich versuche, als Kerl gut zu sein, mich zu entwickeln und besser zu werden, damit es einfacher wird, wenn das passiert."

Mit seiner Elsie scheint Pete jetzt das perfekte Gegenstück gefunden zu haben. Seine Beziehung zu dem Model wurde vergangenen März bekannt. Seitdem posteten die beiden immer wieder verliebte Pärchenbilder im Netz und zeigten sich auch schon bei öffentlichen Events. Wie glücklich der 31-Jährige sie macht, verriet Elsie im Mai gegenüber People beim jährlichen Blossom Ball der Endometriosis Foundation of America. Dort feierten die beiden ihr Debüt als Paar auf dem roten Teppich. "Er ist so unglaublich. Ehrlich gesagt, der beste Mensch, den ich je getroffen habe, und ich bin so dankbar, dass er heute Abend hier ist", schwärmte sie.

Instagram / elsie Elsie Hewitt und Pete Davidson, Juli 2025

Instagram / elsie Elsie Hewitts Ultraschallbild

Instagram / elsie Elsie Hewitt und Pete Davidson, Model und Schauspieler

