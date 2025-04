Ganz knapp: Amiry Aly gewinnt "Das große Promibacken"-Finale

Das große Finale von Das große Promibacken hielt, was es versprach: Spannung, Nervenkitzel und Backkunst auf höchstem Niveau. Die verbliebenen drei Kandidatinnen – Manuela Wisbeck (41), Amira Aly (32) und Senna Gammour (45) – hatten über acht Wochen hinweg ihre Fähigkeiten unter Beweis gestellt. Doch am Ende konnte nur eine den begehrten goldenen Cupcake gewinnen. Nach einem knappen Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Manuela und der Ex von Oliver Pocher (47) entschied letztere das Finale für sich. Mit 19 von 20 Punkten holte sich Amira den Titel der besten prominenten Hobbybäckerin 2025 und spendet das Preisgeld von 10.000 Euro an das Ronald McDonald Haus in Sankt Augustin.

Doch der Weg zum Sieg war alles andere als einfach. Bereits in der ersten Aufgabe des Finales zeigte sich, dass die Jury keine Kompromisse mehr einging. Weder Manuela noch Amira konnten mit ihren Mirror-Glaze-Törtchen vollends überzeugen, und auch Senna machte einen folgenschweren Fehler: In der technischen Prüfung, bei der ein präziser Umgang mit vorgegebenen Zutaten gefragt war, sortierte sie eine entscheidende Zutat fälschlicherweise aus. Dieser Patzer kostete sie schließlich die Teilnahme am Finale und ließ die beiden anderen Frauen allein um den Sieg kämpfen. In der letzten Aufgabe überzeugte Amira mit ihrer Lieblingstorte, die nicht nur geschmacklich punktete, sondern auch ihrem Outfit künstlerisch nachempfunden war.

Für Amira, die während der gesamten Staffel oft als Favoritin gehandelt wurde, ist der Triumph ein besonderer Erfolg. Wie sie selbst auf Instagram schreibt, freut sie sich total über den goldenen Cupcake. "Es war eine intensive, emotionale und süße Reise voller Herausforderungen, Mehl und ganz viel Herz. Danke an das gesamte Team, meine Mitstreiter und alle, die mich unterstützt haben. Dieser Sieg bedeutet mir so viel!", freut sich die Moderatorin und teilt dazu ein Foto, auf dem sie stolz ihren Preis hält.

Joyn / Claudius Pflug "Das große Promibacken"-Kandidaten, 2025

Getty Images Moderatorin Amira Aly, Dezember 2024

