So läuft das Liebesleben von "Make Love, Fake Love"-Cansin

Bei Make Love, Fake Love hat Cansin nicht die große Liebe gefunden. Und wie sieht es derzeit im Liebesleben des Reality-TV-Kandidaten aus? Wie er Promiflash auf der Geburtstags- und Releaseparty von Sänger Momo Chahine in Dortmund verriet, habe die Partnersuche derzeit keine Priorität in seinem Leben. "Ich bin aktuell viel unterwegs. Also, ich genieße die Zeit momentan, lerne neue Leute kennen und ja, das würde für mich jetzt momentan keinen Sinn machen, eine Beziehung einzugehen", erklärte er.

Vielmehr liege Cansins Fokus gerade auf seinen beruflichen Zielen. "Ich arbeite viel. Ich mache eine Fortbildung", erzählte er im Interview. Genauere Informationen zu seinen beruflichen Projekten hat er jedoch nicht geteilt. Trotz vollem Terminkalender scheint der ehemalige Kandidat der Datingshow jedoch zufrieden mit seiner aktuellen Lebenssituation zu sein. "Ich habe meinen Spaß, also von dem her – momentan ist alles so gut, wie es ist", berichtete Cansin zufrieden.

In der Datingshow "Make Love, Fake Love" war Cansin zunächst eigentlich der Top-Favorit von Karina Wagner (29). Doch nach ihrem ersten Kuss in der zweiten Folge des Reality-TV-Formats hat sich das ganz schnell verändert. "Beim Kuss hat die Leidenschaft gefehlt. Es war so oberflächlich und ohne Gefühl, und ich finde, der erste Kuss sagt schon sehr viel aus!", erklärte Karina im Promiflash-Interview. Trotzdem blieb Cansin noch bis Folge neun in der "Make Love, Fake Love"-Villa. Karina hatte ihn dann herausgeworfen, da sich der Verdacht in ihr verhärtete, er könnte in festen Händen sein. Es stellte sich jedoch heraus, dass Cansin die ganze Zeit über Single war.

Instagram / cansin.lsy Cansin, "Make Love, Fake Love"-Kandidat

RTL / Pervin Inan-Serttas "Make Love, Fake Love"-Kandidat Cansin

