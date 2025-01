Karina ist vom ersten "Make Love, Fake Love"-Kuss enttäuscht

In der zweiten Folge Make Love, Fake Love geht Karina Wagner (28) ans Eingemachte. Das einstige Bachelor-Girl wählt sich den Top-Favoriten Cansin aus, um mit ihm ein romantisches Date im Whirlpool zu verbringen. "Da fällt der erste Kuss", sind sich die übrigen Männer einig. Beim Date selbst sucht Cansin zwar die Nähe der Single-Lady, traut sich aber nicht so richtig. Erst bei der Verabschiedung lässt er sich zum ersten Kuss hinreißen. "Das war ein Bussi", stellt Karina lachend klar und betont, dass sie die schüchterne Zuneigungsbekundung des 24-Jährigen nicht ernst nehmen könne. Sie meint: "Wenn die Männer jetzt wirklich denken, der erste Kuss ist gefallen… Also, nee."

Für Karina ist das gehemmte Küsschen ein Warnsignal. Schließlich ist sie nicht nur da, um die große Liebe zu finden – unter den Kandidaten befinden sich vergebene Männer, die über ihren Beziehungsstatus lügen und enttarnt werden sollen. Schon vor dem Date erklärte sie: "Das ist ein guter Moment, um ihn testen zu können, weil ich das Gefühl habe, er könnte vergeben sein." Danach steht für sie fest: "Er redet viel davon, dass er rangehen will, [...] dass er mit mir die Nacht verbringen will, und dann drückt er mir diesen Schmatzer da auf. Damit zeigst du mir alles, aber nicht, dass du Single bist."

Vor den übrigen Männern erzählt Cansin zunächst voller Stolz von seinem Schmatzer und erntet neidische Blicke. Karina holt ihn jedoch bei einem weiteren Gespräch auf den Boden der Tatsachen zurück. "Das war, als würde ich meinen kleinen Bruder küssen", urteilt sie. Cansin hat sichtlich mit einem angeknacksten Ego zu kämpfen und versucht, Karina auf der Stelle noch einmal zu küssen – kassiert jedoch einen Korb. "Die hat mir gerade böse in die Eier getreten", kommentiert er die Ablehnung, als er wütend abzischt.

RTL / Pervin Inan-Serttas "Make Love, Fake Love"-Kandidat Cansin

Instagram / valentinakarina Karina Wagner im November 2023

