Darum hat Karina Wagner der Kuss mit Cansin nicht gefallen

In der zweiten Folge von Make Love, Fake Love gibt es eine erste Zuneigungsbekundung von Cansin. Karina Wagner (28) ist von dem zaghaften Küsschen ihres Gegenübers aber nicht sehr begeistert. Im Promiflash-Interview verrät sie jetzt, warum. "Beim Kuss hat die Leidenschaft gefehlt. Es war so oberflächlich und ohne Gefühl, und ich finde, der erste Kuss sagt schon sehr viel aus!", betont der Realitystar.

Auch das darauffolgende Einzelgespräch mit Cansin sorgt nicht etwa für Pluspunkte bei Karina. Die beiden unterhalten sich nämlich über den vermasselten Kuss. "Cansin war in dem Moment so ohne Feingefühl und plump, nur um es sich, mir und sich noch mal zu beweisen!", erklärt die Medienpersönlichkeit rückwirkend und führt aus: "Auch da wäre es einfach nur ein Punkt für sein Ego gewesen, anstatt es mit mir vielleicht zu fühlen."

Schon in der Show ließ Karina den Whirpool-Fauxpas mit Cansin Revue passieren. "Das war ein Bussi", lachte sie und munkelte, dass sein Zögern damit zu tun haben könnte, dass er vergeben sei. "Er redet viel davon, dass er rangehen will, [...] dass er mit mir die Nacht verbringen will und dann drückt er mir diesen Schmatzer da auf. Damit zeigst du mir alles, aber nicht, dass du single bist", überlegte die Ex-Bachelor-Teilnehmerin.

RTL / Pervin Inan-Serttas "Make Love, Fake Love"-Kandidat Cansin

RTL / Markus Hertrich Karina Wagner, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2023

