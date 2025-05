Das sagt "Make Love, Fake Love"-Cansin zur neuen Moderation

Cansin hat sich zu einer großen Veränderung bei Make Love, Fake Love geäußert: SelfieSandra (25) wird künftig die Moderation übernehmen und Janin Ullmann (43) ablösen. "Ich find's cool. Sandra hat eine neue Chance bekommen", sagte der Reality-TV-Star gegenüber Promiflash auf Momo Chahines Geburtstags- und Releaseparty in Dortmund. Besonders schätzt er an der Influencerin, dass sie durchaus dazu in der Lage sei, auch mal Kontra zu geben, was die Show für die Zuschauer spannender und unterhaltsamer machen könnte. "Da müssen sich die Jungs, denke ich mal, auch warm anziehen", fügte er vielsagend hinzu.

Die Nachbesetzung der beliebten Reality-Show sorgt für reichlich Gesprächsstoff. Während SelfieSandra als Influencerin und durch diverse öffentliche Auftritte vielen bereits ein Begriff ist, wird sie sich in ihrer neuen Aufgabe als Moderatorin erstmals beweisen müssen. Cansin scheint jedoch zuversichtlich, dass sie mit ihrer direkten und schlagfertigen Art frischen Wind in das Format bringen wird. Diese Eigenschaften könnten auch eine neue Dynamik zwischen den Kandidaten schaffen.

Sandra Safiulov, so SelfieSandras echter Name, ist bekannt für ihre offene und oft direkte Art. Diese will sie in ihrer Moderationsrolle bewusst einsetzen, hat jedoch auch klargestellt, dass sie die Herausforderung ernst nimmt: Sie ist sich ihrer fehlenden Erfahrung im Bereich Moderation bewusst und betrachtet die Aufgabe deswegen als große Chance. "Ich werde auf jeden Fall für jeden da sein [...], aber ich werde natürlich auch eklige Fragen stellen, dafür bin ich ja auch bekannt. Also, ich werde auf jeden Fall gut nachbohren und werde aber trotzdem freundlich und nett dabei bleiben", erklärte die 25-Jährige im RTL-Interview.

Anzeige Anzeige

Instagram / selfiesandra SelfieSandra, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / selfiesandra SelfieSandra, Influencerin

Anzeige Anzeige

Anzeige