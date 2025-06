Für Lilly Beckers Sohn wird der Umzug ein "Riesen-Abenteuer"

Lilly Becker (48) und ihr Sohn Amadeus (15) stehen vor einem spannenden Neustart. Im August ziehen sie von London nach Düsseldorf, wie die Dschungelkönigin in einem RTL-Interview erzählt. Vor allem für Amadeus bedeutet der Umzug einiges an Veränderung und Herausforderungen. "Für ihn ist es das erste Mal aus England und deswegen ein Riesen-Abenteuer", erklärt Lilly. In Deutschland wird der Teenager, dessen Vater Boris Becker (57) ist, mehr im Rampenlicht stehen als in England, doch seine Mutter bleibt optimistisch. "Er wird auf die Schule gehen, und dort ist er nicht der Einzige, der einen berühmten Vater hat", fügt sie hinzu.

Lilly selbst zieht nicht nur wegen ihres Sohnes nach Deutschland. Als Dschungelcamp-Siegerin und aufgrund ihrer Beziehung zu dem Sportmanager Thorsten Weck fühlt sie sich in Deutschland gut aufgehoben. "Eigentlich ist Deutschland schöner als England (...) Deutschland hat viel mehr zu bieten", betont sie. Für Amadeus' ersten großen Auftritt in der neuen Heimat hat sie bereits eine besondere Idee: Gemeinsam mit seinem Vater Boris und seinen Brüdern soll er eines Tages das Oktoberfest besuchen. "Ich glaube, der erste Auftritt von Amadeus auf dem Oktoberfest muss noch ein bisschen warten, bis er ein bisschen älter ist. Aber das muss er mit seinen Brüdern und seinem Vater machen. Nur die Männer – das wird cool", meint Lilly.

Bevor der große Umzug ansteht, hat sich die gebürtige Niederländerin ein weiteres großes Ziel gesetzt: Sie will nach knapp 30 Jahren mit dem Rauchen aufhören. Wie sie im RTL-Special "Endlich Nichtraucher! Das große Gratis-Coaching" erklärte, habe ihr Sohnemann sie oft darum gebeten, nicht mehr zu rauchen. Er schmeiße manchmal sogar Zigaretten weg, wenn er sie findet. Nun hat sie ihrem Laster aber den Kampf angesagt. Wie sie gegenüber dem Sender sagt, sei sie zwar noch nicht komplett rauchfrei, aber es sei bereits weniger geworden: "Es ist ein Kampf. Aber ich bin dran und ich kämpfe weiter."

Instagram / lillybeckerofficial Lilly und Amadeus Becker, Dezember 2024

Instagram / lillybeckerofficial Lilly Becker, TV-Bekanntheit

