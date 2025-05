Tschüss London: Lilly Becker und ihr Sohn Amadeus ziehen um

Lilly Becker (48) und ihr Sohn Amadeus (15), den sie mit Tennislegende Boris Becker (57) hat, starten einen neuen Lebensabschnitt: Im August verlassen sie ihr bisheriges Zuhause in London und ziehen nach Deutschland, genauer gesagt nach Düsseldorf. "Das Haus ist gemietet, Amadeus hat schon eine Schule", verriet Lilly im Gespräch mit dem Magazin Gala. Die beiden sind verständlicherweise aufgeregt, aber auch voller Vorfreude. Amadeus sprach seiner Mutter Mut zu und sagte ihr liebevoll: "Mommy, ich vertraue dir. Mach es nur so gemütlich, wie du es immer machst."

Düsseldorf wird für die alleinerziehende Lilly und ihren Sohn ein Neuanfang sein. Der Umzug nach Deutschland bedeutet nicht nur eine neue Umgebung, sondern auch einen kulturellen Wechsel für Amadeus, der bisher in England aufgewachsen ist. Gleichzeitig stellt der Schritt auch eine Rückbesinnung auf Lillys Wurzeln dar, da sie selbst lange in Deutschland gelebt und gearbeitet hat. Dass dieser Ortswechsel mit viel Organisation und Emotionen verbunden ist, lässt sich nur erahnen, doch Lilly wirkt entschlossen, ihrem Sohn ein angenehmes und sicheres Umfeld zu bieten.

Dass Amadeus fleißig beim Deutschlernen ist, zeigte bereits seine Neugier auf das neue Umfeld. Mit seinen 15 Jahren ist er in einem Alter, in dem neue Erfahrungen besonders spannend sein können, auch wenn ein Umzug natürlich immer Herausforderungen mit sich bringt. Lilly, die selbst aus den Niederlanden stammt, hat bereits oft bewiesen, wie vielseitig und anpassungsfähig sie ist. Nun wird Düsseldorf ihr neuer Lebensmittelpunkt, und es bleibt spannend, wie sie sich in ihrer neuen Heimat einleben werden.

Instagram / lillybeckerofficial Lilly Becker mit Sohn Amadeus Benedict Edley Luis Becker, März 2025

Instagram / lillybeckerofficial Amadeus mit seiner Mama Lilly Becker, Oktober 2024

