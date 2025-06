Brigitte Zeh setzte nach Tod ihres Partners auf Leih-Oma

Brigitte Zeh, die bekannte Schauspielerin, hat offen über einen tiefgreifenden Schicksalsschlag in ihrem Leben gesprochen: den Verlust ihres Partners, der vor 13 Jahren an einem plötzlichen Herzinfarkt verstarb, während sie mit ihrem zweiten gemeinsamen Kind schwanger war. In einem emotionalen Interview in der NDR-Sendung Das! erklärte sie, dass die Trauer über den Tod ihres damals 37-jährigen Lebensgefährten ein "lebenslanger Prozess" sei. Besonders die ersten Jahre als alleinerziehende Mutter seien hart gewesen – so hart, dass sie sich an den Großelterndienst e.V. wandte, der der kleinen Familie eine sogenannte Leih-Oma vermittelte. Diese sei mittlerweile ein fester Bestandteil der Familie geworden und habe letztendlich auch dazu beigetragen, dass Brigitte im Laufe der Zeit zu einer gewissen Leichtigkeit zurückfinden konnte.

Brigitte betonte, wie wichtig es für sie und ihre Familie gewesen sei, von Anfang an offen über den großen Verlust zu sprechen und Unterstützung zuzulassen. Die Schauspielerin, die einst nahe Stuttgart aufwuchs, aber später viele Jahre in Berlin lebte, appellierte an die Zuschauer, sich in solchen Phasen nicht davor zu scheuen, Hilfe anzunehmen: Das Schicksal tapfer wegzulächeln sei zwar auch Teil ihrer eigenen Strategie gewesen, doch ohne die Unterstützung von außen hätte sie diese schwere Zeit nicht meistern können, erklärte sie. Auch Brigittes Kinder, die inzwischen 13 und 19 Jahre alt sind, hätten von der Ergänzung durch die Leih-Oma immens profitiert und durch sie selbst in schwierigen Momenten familiäre Stabilität erfahren.

Brigitte hat gezeigt, dass das Leben selbst nach tiefem Verlust neue Wege bereithält. 2023 heiratete sie ihren neuen Partner auf der schwedischen Insel Kullaberg, fernab von Blitzlicht und Boulevard. Die Schauspielerin, die unter anderem mit Til Schweigers (61) "Keinohrhasen" große Erfolge feierte, setzte damit ein starkes Zeichen für einen persönlichen Neuanfang: Nach Jahren der Trauer hat sie wieder Platz für Hoffnung gemacht. Statt sich von der Vergangenheit lähmen zu lassen, blickt Brigitte inzwischen wieder entschieden nach vorn – mit einem Menschen an ihrer Seite, der sie trägt, und mit dem nötigen Mut im Herzen, um das eigene Glück wieder zuzulassen.

Getty Images Brigitte Zeh, deutsche Schauspielerin

Getty Images Brigitte Zeh, Oktober 2017

