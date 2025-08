Große Erkenntnis: Serkan Yavuz will sich selbst treu bleiben

Serkan Yavuz (32), bekannt aus diversen Reality-TV-Formaten, hat eine turbulente Zeit hinter sich. Nachdem bekannt wurde, dass er seiner Frau Samira (31), mit der er zwei Kinder hat, untreu war, sah er sich heftiger öffentlicher Kritik ausgesetzt. Doch nun hat der Social-Media-Star in seinem Podcast "unREAL" einen neuen Kurs angekündigt: Er wolle sich nicht mehr von den Meinungen anderer beeinflussen lassen, sondern sich künftig treu bleiben. "Ich habe langsam echt das Gefühl, ich lerne dazu. Ich sitze mit einer Gelassenheit gerade da und denke mir: 'Wow, die Meinung anderer – drauf geschissen.' Was interessiert mich die Meinung einer Person, die ich nicht kenne?", sagte er deutlich.

In der aktuellen Podcast-Folge schilderte Serkan, wie ihn die öffentliche Meinung zunehmend eingenommen habe, ohne dass er es zunächst merkte. Er habe lange versucht, es allen recht zu machen und sich oft rechtfertigen wollen. Doch mittlerweile sei ihm klar geworden, dass dies "Quatsch" sei. Stattdessen gehe er nun in Richtung Heilung, lerne loszulassen und sich zu akzeptieren. Sein Podcast habe ihn dabei sehr unterstützt, da er dort gelernt habe, offen über Fehler und seine Gefühle zu sprechen. In dem Zuge betonte er auch die Bedeutung von Familie: "Die müssen sehen, dass du, wenn du einen Fehler gemacht hast, zu dem stehen kannst." Dann stellte er klar: "Mich kann keiner mehr zusammenschustern, wie er denkt, wie ich sein sollte. [...] Deswegen verfolge ich einfach nur noch die Sichtweise, dass ich mir selbst treu bleibe."

Trotz des Seitensprungs bleibt das Verhältnis des Reality-TV-Stars zu Samiras Familie offenbar erstaunlich gut. Besonders die Mutter seiner Ex-Partnerin beeindruckte ihn mit ihrer Haltung. "Sie reitet nicht auf der Vergangenheit herum und gibt mir ein gutes Gefühl", berichtete Serkan bereits in einer früheren Folge seines Podcasts. Er zeigte sich dankbar dafür, dass er von Samiras Familie nicht verurteilt wird. "Diese Menschen geben mir auch eine Chance", erklärte er begeistert und betonte, wie sehr er den Zusammenhalt der Familie schätzt.

Serkan Yavuz, April 2024

Serkan Yavuz, September 2023

Serkan Yavuz im April 2025

