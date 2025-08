War Sidar bei "Prominent getrennt" zu rücksichtsvoll zur Ex?

Sidar Sahin ist gemeinsam mit seiner Ex-Freundin Jana Klein in der aktuellen Staffel von Prominent getrennt zu sehen. Der Reality-TV-Darsteller spricht im Podcast "Truth or Trash" offen über diese Erfahrung – wobei die Moderatorin nachhakt, ob er die Teilnahme im Nachhinein bereut. "Es war kein Fehler, da drin gewesen zu sein", betont er, fügt aber hinzu: "Es war aber ein Fehler, dass ich damals noch sehr viel Rücksicht auf [Jana] genommen habe und vieles auf meine Kappe genommen habe."

Bei der Ausstrahlung bestätigen beide Teilnehmer, dass es Sidars Verhalten gewesen sei, das zur Trennung führte. Der Make Love, Fake Love-Star soll per Chat mit anderen Frauen geflirtet haben. In der Reality-Bubble machen inzwischen aber andere Gerüchte die Runde. Auch Moderatorin Lina spricht gegenüber Sidar an, dass gemunkelt wird, dass Jana in der Beziehung fremdgegangen sei. "Wird das gesagt?", hakt Sidar nach. Weder bestätigt noch bestreitet der Are You The One – Reality Stars in Love-Kandidat die Spekulationen. Er sagt lediglich: "Dann ist doch gut. Also ich kann ja nichts dazu sagen."

In dem Gespräch schildert Sidar auch, dass er und Jana nach der Trennung zunächst noch ein gutes Verhältnis zueinander hatten. Er half ihr weiterhin mit dem gemeinsamen Hund und unterstützte sie sogar noch bei den Mietzahlungen für die ehemals gemeinsame Wohnung, aus der er nach der Trennung ausgezogen war. Diese finanzielle Unterstützung endete jedoch, als Sidar erfuhr, dass sich die Blondine inzwischen wieder einen neuen Mann traf und das vor ihm geheim gehalten hatte.

Instagram / sidarsahin01 Sidar Sahin, Realitystar

Instagram / sidarsahin01 Sidar Sahin, Juli 2025

Instagram / janakl__ Sidar Sahin und Jana Klein