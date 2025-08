Geheimnis gelüftet: Thomas Rath erklärt seine Haarpracht

Thomas Rath (58) sorgt mit seinem neuen Look für Gesprächsstoff! Der bekannte Designer präsentierte sich auf Mallorca mit einer überraschenden Typveränderung: Die charakteristische Schiebermütze ist passé – stattdessen zeigt er nun selbstbewusst seine schicke graue Mähne. Einen ersten Vorgeschmack gab es bereits im Mai bei einer Veranstaltung in Düsseldorf, doch jetzt, drei Monate später, zeigt der ehemalige GNTM-Juror seine neue Haarpracht in voller Pracht. "Ich freue mich ja so, dass so viele das toll finden und dass das jetzt auch so Schlagzeilen macht", sagte er im Interview mit RTL. Um Zweifel an der Echtheit auszuräumen, ließ er seine Haare sogar vor laufender Kamera auf ihre Festigkeit prüfen.

Die neue Haarpracht ist inzwischen zu Thomas’ Markenzeichen geworden und hat seine einst so ikonische Kopfbedeckung abgelöst. "Ich habe ja immer Kappen getragen. Jetzt gibt es ein neues Markenzeichen", erklärte der Modemacher lächelnd – und genießt sichtlich die positiven Reaktionen aus der Modewelt und von seinen Fans. Zwar wurde zuvor spekuliert, ob er womöglich eine Perücke trage, doch ein Test ließ keinen Zweifel: Alles ist hundertprozentig echt. Mit seiner silbernen, perfekt gestylten Föhnfrisur sorgt er nun auch in den sozialen Netzwerken für staunende Blicke.

Für Thomas Rath ist es nicht das erste Mal, dass er mit seinem Stil ein klares Statement setzt. Bekannt aus seiner Zeit in der Jury von Germany's Next Topmodel und für seinen extravaganten Geschmack, gilt er seit Jahren als inspirierende Figur in der Modewelt. Sein selbstbewusstes Auftreten und seine kreative Ausdruckskraft ziehen regelmäßig Bewunderer an. Auch bei öffentlichen Auftritten sorgt er mit seinem mutigen Look stets für Aufsehen. Die neue Frisur ist dabei nur der nächste Schritt auf seiner kontinuierlich stilvollen Reise.

Instagram / mrandmrssimmons.official Thomas Rath, Designer

ProSieben / Benjamin Kis Thomas Rath bei "Beauty & The Nerd 2023"

Getty Images Thomas Rath, Designer