Nach schwerem Schicksalsschlag: Brigitte Zeh hat geheiratet

Brigitte Zeh hat Ja gesagt! Die deutsche Schauspielerin trat vor einigen Monaten vor den Traualtar, um mit ihrem Partner den Bund der Liebe einzugehen. "Ich habe im letzten Sommer geheiratet!", gibt die 48-Jährige voller Stolz gegenüber Bild bekannt. Die Hochzeit fand bei bestem Wetter in Schweden statt – dort stammt ihr Mann her. Viele Infos sind über den Gatten der "Keinohrhasen"-Darstellerin allerdings nicht bekannt. Lediglich, dass er "nicht im Film-Business" tätig ist.

Im Interview ruft sich Brigitte zudem den Tag der Trauung in Erinnerung: Bei 30 Grad und Sonnenschein ist sie gemeinsam mit ihrem Mann und den Gästen über den Strand spaziert. "Der ganze Strand war voller Badegäste in Bikinis und dazwischen waren wir mit unserer Hochzeitsgesellschaft", berichtet sie und lacht: "Das war wirklich komisch, als ich mit meinem Brautkleid über den Strand durch die Badegäste-Schar gelaufen bin."

Brigitte musste vor rund zwölf Jahren einen schweren Schicksalsschlag verkraften: Während sie mit ihrem zweiten Kind schwanger war, verstarb ihr damaliger Partner im Alter von nur 37 Jahren plötzlich an den Folgen eines Herzinfarkts. Sie habe "bestimmt zehn Jahre" gebraucht, um den Tod ihres Liebsten zu verarbeiten. Den Glauben an die Liebe hat sie jedoch nie verloren: "Ich glaube, dass man nie den Glauben an die Liebe aufgeben sollte, egal ob man seinen Partner durch einen Todesfall verliert oder durch eine Trennung. Ich habe für mich jedenfalls entdeckt, dass es mehrere Lebenslieben gibt."

Brigitte Zeh, deutsche Schauspielerin

Brigitte Zeh, Oktober 2017

