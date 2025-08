"Sendezeith*re": BATN-Sarah teilt gegen Max Bornmann aus

Sarah Sparklz, bekannt aus der Show Beauty & The Nerd, hat jetzt auf Instagram hart gegen ihren ehemaligen Teampartner Max Bornmann ausgeteilt. In ihrer Story nahm sie die Reaktionen der Fans auf die finale Folge der Show zum Anlass, ihrem Ärger Luft zu machen. Besonders enttäuscht zeigte sie sich darüber, dass Max offenbar mit dem Sieg abgeschlossen hatte, nachdem Mitstreiter Sammy und Laura Maria Lettgen ihre Finalgegner selbst auswählen durften. Ihr Kommentar zu einem Standbild der Show ließ keine Zweifel an ihren Gefühlen: "Tut immer noch weh, wenn man so viel Energie in ein Team und so viel Hoffnung in einen Menschen steckt, der einfach nur eine empathielose, egoistische Sendezeith*re ist – ohne Rücksicht auf Verluste."

In einer weiteren Instagram-Story reagierte Sarah auf das Mitgefühl eines Fans und fand dabei deutliche Worte. Sie bezeichnete Max als "herzlosen" Menschen und machte unmissverständlich klar, wie erleichtert sie sei, ihn nie wiedersehen zu müssen. Besonders bemerkenswert war ihr Rückblick auf den Show-Start: Damals habe sie Max noch attraktiv gefunden – doch heute, so Sarah, mache sein Verhalten ihn schlicht "hässlich". In einer Fragerunde zog sie schließlich ein bitteres Fazit: "Menschen, die ihm keine Sendezeit generieren bzw ihm keinen Vorteil bringen, sind für ihn nichts wert."

Bereits zuvor hatte Sarah angedeutet, dass die Zusammenarbeit mit Max schwierig gewesen sei. Damals berichtete sie, dass Max kaum an einem Austausch mit ihr interessiert gewesen sei und sich auch nach der Show selten gemeldet habe. Während Fans sich fragen, ob Max auf die Vorwürfe reagieren wird, bleibt seine Seite bisher still. Obwohl Sarah anfangs großes Potenzial in ihrem Teampartner sah, hat sich diese Meinung durch die Geschehnisse der Show und sein Verhalten offenbar radikal geändert.

Joyn / Benjamin Kis "Beauty & The Nerd"-Teilnehmerin Sarah

"Beauty & The Nerd" /Joyn / ProSieben Max Bornmann, "Beauty & The Nerd"-Kandidat

"Beauty & The Nerd"/ProSieben "Beauty & The Nerd"-Kandidaten Sarah und Max

