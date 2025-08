Katharina Eisenblut geht für nächstes Musikvideo an Grenzen

Katharina Eisenblut (31), bekannt aus der Castingshow DSDS, arbeitet derzeit mit Hochdruck an ihrem nächsten Musikvideo. Die Sängerin, die kürzlich mit ihrer Debüt-Single Erfolge feierte, möchte ihre Fans diesmal mit einer besonderen Neuerung überraschen: Sie wird tanzen. Dafür nimmt sie derzeit an einem intensiven Tanzkurs teil und probt fleißig mit einer Gruppe weiterer Frauen, die sie für das Video gecastet hat. "Körperlich komme ich gerade echt an meine Grenzen", gestand Katharina, die täglich bis zu sechs Stunden trainiert, in ihrer Instagram-Story.

Die Gruppe der Tänzerinnen soll jedoch nicht nur für das Musikvideo zum Einsatz kommen, sondern auch künftig bei Live-Auftritten von Katharina für ein spektakuläres Bühnenbild sorgen. Dass das Casting der Tänzerinnen und das harte Training eine anspruchsvolle Kombination sind, gab die Künstlerin offen zu. Besonders schwierig sei es für sie, die Belastungen des intensiven Tanztrainings zu bewältigen, weil ihr Rücken Probleme macht. Dennoch zeigte sich die 31-Jährige positiv und optimistisch und betonte, wie sehr sie sich auf die Tanzstunden freut.

Nach ihrem ersten Erfolg mit dem Sommerhit "Peugeot Cabriolet" hat Katharina ihren Fans bereits bewiesen, dass sie musikalisch überzeugen kann. Der dynamische Song brachte ihren Zuhörerinnen und Zuhörern Urlaubslaune und wurde auf Plattformen wie YouTube begeistert aufgenommen. Katharina scheint ihren Weg in der Musikbranche gefunden zu haben und legt mit ihrem nächsten Projekt, das sie an ihre Grenzen bringt, die Messlatte für sich selbst noch höher. Es bleibt abzuwarten, wie ihre Fans auf das neue Video reagieren werden.

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, Sängerin

