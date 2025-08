Pornodarstellerin? Yvonne Woelke räumt mit Gerüchten auf

Yvonne Woelke (45) hat auf Instagram jetzt eine Fragerunde gestartet, um ihren Followern Einblicke in ihr Leben zu gewähren. Ein Thema beschäftigte dabei offenbar viele Nutzer besonders, weshalb sie gleich zu Beginn eine klare Ansage lieferte. "Die meisten trauen sich ja immer nicht, das zu fragen. Natürlich bin ich keine Pornodarstellerin und ich war auch keine und werde auch niemals eine sein", stellte die Reality-TV-Darstellerin unmissverständlich klar. Sie betonte ebenfalls, dass sie niemals für Geld sexuelle Handlungen angeboten habe. Mit Nachdruck fügte sie hinzu, dass es auch keine Nacktfotos oder ähnliche Aufnahmen von ihr gebe: "Und ihr werdet auch nichts finden, weil ich das nicht gemacht habe."

Yvonne deutete in ihrer Ansprache an, dass es in der Vergangenheit jemanden gegeben habe, der versucht hatte, Unwahrheiten zu verbreiten und ihren Ruf zu schädigen. "Ihr wisst ja, eine Person hat ja wirklich alles komplett auf den Kopf gestellt, um irgendwas über mich zu erfahren – ob ich da arbeite, ob es irgendwelche Nacktfotos gibt", erklärte sie auf Instagram weiter. Die große Enthüllung blieb aber offenbar aus. Namen wollte sie dabei nicht nennen, ließ jedoch durchblicken: "Ihr wisst, wen ich meine."

Schon zuvor hatte Yvonne ihre Follower auf Social Media an ihrem Leben teilhaben lassen. Erst kürzlich hatte die Blondine im Rahmen einer Fragerunde erklärt, dass sie für den Playboy posieren würde, sollte eine Zusammenarbeit von beiden Seiten gewünscht sein. Auch private Themen, wie die Gesundheit ihres Partners Peter Klein (58), waren dabei bereits Gesprächsthemen. Für ihre Offenheit erntet sie regelmäßig großes Interesse, doch auch negative Spekulationen scheinen an ihr nicht spurlos vorbeizugehen.

Instagram / yvonnewoelke Yvonne Woelke, TV-Bekanntheit

AEDT Yvonne Woelke, TV-Bekanntheit

Instagram / yvonnewoelke Yvonne Woelke und Peter Klein, Musiker