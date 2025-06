Diese Reality-Bekanntheit stößt zu "My Style Rocks" dazu

Jade Übach (31) überrascht ihre Fans mit einer neuen Herausforderung: Die Reality-TV-Bekanntheit wird Teil der aktuellen Staffel des Fashion-Wettbewerbs My Style Rocks. Das Format, das auf Sport1 ausgestrahlt wird, ist bekannt für seinen stetig wechselnden Cast – und Jade wird als neues Gesicht willkommen geheißen. "Style hat einen neuen Namen: Jade. Glamourös und voller Ausstrahlung – sie ist bereit, den Laufsteg zu erobern", heißt es auf der offiziellen Instagram-Seite der Show. Nach ihrer Teilnahme an Formaten wie Der Bachelor und Big Brother scheint Jade nun bereit zu sein, auch in der Modewelt ihren Fußabdruck zu hinterlassen.

Die 29-Jährige ist nicht die einzige prominente Teilnehmerin dieser Staffel. Nathalie Gaus (34), die Ehefrau von Cosimo Citiolo (43), zeigt ebenfalls ihre Modekünste. Nathalie war bereits in anderen Reality-Shows wie The 50 zu sehen. Zu Beginn der aktuellen Staffel war zudem Reality-Queen Walentina Doronina (25) dabei, die den Wettbewerb jedoch schnell wieder verließ, da sie lieber anderen Projekten nachgehen wollte.

Neben den wechselnden Teilnehmerinnen gibt es auch eine neue Moderatorin: So wird die Betreuung der Show ab sofort von Verena Kerth (43) übernommen. Die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin tritt damit die Nachfolge von Gülcan Kamps (42) an, die das Format zuvor moderierte. "Ich bin noch immer mitten in der Produktion und genieße es, täglich vor der Kamera zu stehen", schwärmte Verena im Interview mit AZ über ihren neuen Job.

Anzeige Anzeige

Instagram / jadebritani Jade Übach, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / verenakerth Verena Kerth, neue "My Style Rocks"-Moderatorin

Anzeige Anzeige

Anzeige