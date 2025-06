Fans sind sicher: So wird Matze und Lejla Höhns Baby heißen

Matthias Höhn (29) und seine Frau Lejla haben großen Spaß daran, ihre Fans auf die Folter zu spannen. Die beiden werden bald Eltern. Dass es ein Junge wird, haben sie ihrer Community schon verraten. Fehlt noch der Name – und dafür hat sich das Influencer-Paar ein kleines Spiel ausgedacht. In lustigen Instagram-Videos verraten sie nach und nach die Buchstaben des Babynamens, allerdings nicht in der richtigen Reihenfolge. Nun sind sie bereits beim vorletzten angekommen und die Fans meinen, den Namen schon erraten zu haben. Sie sind sich einig, dass der Nachwuchs entweder Zayn-Malik oder Malik-Zayn heißen wird. Das Geheimnis wollen Matze und Lejla schon am Mittwoch lüften.

In Sachen Babynamen hatten Matze und Lejla eigentlich andere Pläne, aber diese änderten sich Ende Mai spontan. "Wir haben den Namen unseres Babys noch mal geändert, gerade eben mal so nebenbei", lachte das Paar in seiner Story. Bei einer Schulaufführung sei ihnen die Idee gekommen. Das Problem dabei: Freunde und Familie seien bereits über den ersten Namen informiert worden und müssen sich jetzt wieder umgewöhnen. Die Entscheidung sei aber die richtige gewesen: "Es ist final. Wir haben uns den kleinen Fingerschwur gegeben." Sollte das Baby jetzt tatsächlich Zayn-Malik heißen, hätte es sogar einen berühmten Namensvetter: One Direction-Star Zayn Malik (32) – darüber lachen die Follower auch schon herzlich.

Für den ehemaligen Berlin - Tag & Nacht-Darsteller ist der Nachwuchs mit Lejla schon Kind Nummer zwei. Mit seiner Ex Jenefer Riili (32) hat Matze bereits seinen Sohn Milan. Seine Lejla ehelichte der TV-Star vergangenen Juli bei einer romantischen Zeremonie – mit ihrem Baby runden die beiden ihre Liebesgeschichte jetzt ab. Die süße Nachricht vom ersten gemeinsamen Nachwuchs teilte das Ehepaar erst im April mit seinen Fans. Zu einem süßen Video, in dem Matze liebevoll den Babybauch seiner Liebsten küsst, schrieben sie: "Baby is loading." Dazu gab es den Hashtag #schwanger. Eindeutiger konnte die Botschaft nicht sein, und Follower und berühmte Freunde wie Dilara Kruse freuten sich mit.

Instagram / matthiashnofficial_ Lejla und Matze Höhn, Mai 2025

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn und Lejla Höhn, Influencer

