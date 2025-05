Darum brach Walentina Doronina "My Style Rocks" wirklich ab

Walentina Doronina (25) sorgte mit ihrem plötzlichen Ausstieg aus der TV-Show "My Style Rocks" für Aufsehen. Nach nur einer Woche zog die Reality-TV-Darstellerin die Reißleine und brach ihre Teilnahme ab. Am Rande des Bild-Renntags erklärte sie Promiflash die Gründe für ihre Entscheidung: "Es ist ganz, ganz anstrengend. Das kann man tatsächlich nicht mit einer deutschen Produktion vergleichen." Auch zwischenmenschlich fand die einstige Sommerhaus-Teilnehmerin das ursprünglich türkische Format schwierig: "Es gibt dort wirklich viel Drama, auch mit den Mädels. [...] Und das war einfach nicht so mein Fall."

Schon bevor Walentina das "My Style Rocks"-Studio betreten hatte, sorgte sie für Gesprächsstoff. Die anderen Kandidatinnen der SPORT1-Show lästerten vor ihrem Antritt hinter den Kulissen und bezeichneten die Blondine als "Mobberin", auf die sie "keine Lust" hätten. Moderatorin Gülcan Kamps (42) versuchte daraufhin, die Wogen zu glätten und stellte die Bloggerin Nicoletta zur Rede. Die Influencerin blieb allerdings bei ihrer Meinung und machte deutlich: "Natürlich haben die meisten halt keine Lust auf sie, wenn sie als Mobberin im Fernsehen bekannt ist. Sie ist halt aus mehreren Shows rausgeflogen."

Walentina ist als Krawallbürste im Reality-TV bekannt. Die 25-Jährige hat sich damit nicht nur eine Fangemeinde aufgebaut, sondern erntet auch regelmäßig Kritik für ihr impulsives Verhalten. Doch damit scheint sie kein Problem zu haben. Erst vor wenigen Tagen prahlte sie auf Instagram mit ihrem neuen Auto und erklärte: "An alle Hater: Danke, dass euch mein Name mehr bewegt als euer eigenes Leben. Ihr schreibt Kommentare – ich schreibe Rechnungen auf AMG-Briefpapier. Ihr bleibt laut, ich bleibe unterwegs."

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, Mai 2025

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina zeigt ihren neuen Mercedes

