TikTok-Star wurde mit 17 Jahren im eigenen Haus erschossen

Sana Yousaf galt in ihrer Heimat Pakistan als aufsteigender Stern in der Influencer-Welt. Doch nun ist die TikTokerin mit gerade einmal 17 Jahren tragisch verstorben. Wie ein Sprecher der örtlichen Polizei laut der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, sei der Teenager von einem mutmaßlichen Stalker erschossen worden. Der Mann drang in das Haus der Familie ein und tötete Sana angeblich sogar vor den Augen ihrer Mutter. Der 22-Jährige konnte bereits verhaftet werden. Er soll dem Mädchen schon seit einer Weile nachgestellt und immer wieder versucht haben, Kontakt zu ihr aufzunehmen. Der Mann soll die Tat bereits gestanden haben.

Sanas rund eine Million TikTok-Fans sind fassungslos. Unter ihren letzten Posts sammeln sich jetzt schockierte Kommentare und Trauerbekundungen. Besonders tragisch: Nur wenige Stunden vor ihrem Tod feierte Sana ihren 17. Geburtstag. Ihr letztes Video zeigte sie bei ihrer Geburtstagsfeier mit ihren Freundinnen und der Familie. Das Video wurde nur einen Tag vor ihrem Ableben gepostet und sammelte bis jetzt über 360.000 Likes. Bei Instagram hatte Sana eine etwas kleinere Followerschaft. Doch auch hier können die Fans nicht fassen, was passiert ist. Kommentare wie "Ruhe in Frieden" und "Wir werden dich vermissen" sammeln sich unter ihren Posts.

Sanas Fall geht derzeit um die Welt und berührt auch User um den ganzen Globus. Das Mädchen lebte mit seiner Familie in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad. Auf TikTok und Instagram ließ sie ihre Fans an ihrem Alltag teilhaben. Sie teilte Videos von ihren Looks, gab Tipps und hielt schöne Momente mit ihren Freundinnen fest. Außerdem brachte sie ihrer Community ihre Kultur näher. Ein Statement von der Familie zu Sanas Tod steht bisher allerdings noch aus.

Instagram / sanayousafuae Sana Yousaf, Netz-Bekanntheit

Instagram / sanayousafuae Sana Yousaf, Netz-Bekanntheit

