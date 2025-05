Unfaire Bewertung? Fans sind genervt von "My Style Rocks"

Das Modeformat "My Style Rocks" sorgt erneut für hitzige Diskussionen. Im Zentrum der Aufregung steht diesmal nicht der umstrittene Juror Harald Glööckler (59), sondern die Kandidatin Sophia. Der Grund: In der Show stand die Hotelfachfrau bereits achtmal auf der Abschussliste und erhielt oft nur mäßige Bewertungen. Doch trotzdem wurde sie Woche für Woche vor einem Rausschmiss verschont – sehr zum wachsenden Unmut der Zuschauer.

"Bei 'My Style Rocks' hat das Ganze langsam echt nichts mehr mit Fairness oder Mode zu tun. Sophia steht jede Woche wieder bei der Eliminierung, bringt modisch rein gar nichts auf den Tisch, aber wird ständig von Jury und Kandidaten gehypt, als wäre sie das Herzstück der Sendung", ärgert sich ein Fan auf Youtube und vermutet sogar, dass Sophia gezielt ins Finale "gezogen wird". Auch weitere User betonen, dass sie es ungerecht finden, dass die Jury nach Sympathie statt nach Leistung bewertet: "Der Jury geht es wieder nur um Sympathie und nicht um 'Mode', worum es ja angeblich gehen soll."

Sophia ist nicht die einzige Kandidatin, die in der diesjährigen "My Style Rocks"-Staffel polarisiert. Auch die Reality-TV-Diva Walentina Doronina (25) nahm an dem Format teil – brach jedoch nach nur einer Woche ab. Wie sie vor wenigen Tagen im Promiflash-Interview verriet, lag das vor allem an ihren Mitstreiterinnen. "Es gibt dort wirklich viel Drama, auch mit den Mädels. [...] Und das war einfach nicht so mein Fall", begründete sie ihren verfrühten Exit.

