George Clooneys dunkles Haar sorgte für Gelächter zu Hause

George Clooney (64) sorgt aktuell mit einer auffälligen Veränderung für Gesprächsstoff: Für seine Rolle als Edward R. Murrow in einer Bühnenfassung seines Films "Good Night, and Good Luck" hat der Schauspieler seine charakteristischen grauen Haare gegen eine dunkel gefärbte Mähne getauscht. Bei seiner Frau Amal Clooney (47) und den siebenjährigen Zwillingen Alexander (7) und Ella (7) kommt dieser Look jedoch nicht besonders gut an. Wie George in der Talkshow "Late Night with Seth Meyers" verriet, findet Amal seine neue Frisur eher amüsant als ansprechend. Auch seine Kinder reagierten, wie man es von Kindern erwarten würde: mit schallendem Gelächter.

Der Wechsel der Haarfarbe ist Teil seiner Vorbereitung für die Bühnenproduktion, die seit dem 3. April im Winter Garden Theatre in New York läuft. George beschreibt dieses leidenschaftliche Bühnenprojekt als besonders intensiv und herausfordernd. Gleichzeitig sieht er in den täglichen Abendvorstellungen einen Vorteil für sein Familienleben: Tagsüber kann er nun Zeit mit Amal und den Kindern verbringen, die ihren Aufenthalt in New York offenbar sehr genießen. In einem früheren Interview bei der "Late Show with Stephen Colbert" verriet George: "Sie lieben es, die Stadt zu erkunden. Es ist New York – wie kann man es nicht lieben?"

George, der 2014 Amal in einer romantischen Zeremonie in Venedig heiratete, wird nicht nur für sein Talent, sondern auch für sein humorvolles Wesen geschätzt. Bereits bei einer besonderen Ehrung im Restaurant Sardi's in New York zeigte er Selbstironie und Begeisterung für sein typisches Erscheinungsbild mit grauen Haaren. Diese Gelassenheit, gepaart mit seiner Bodenständigkeit, macht das Powerpaar George und Amal in Hollywood und darüber hinaus zu einem Symbol für Erfolg und Zusammenhalt. Trotz allen Glanzes scheint die Familie Clooney immer einen Weg zu finden, das Leben gemeinsam und mit viel Humor zu genießen.

Getty Images Amal Clooney und George Clooney, September 2024

Getty Images Amal und George Clooney im September 2024

