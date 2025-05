Verena Kerth löst Gülcan Kamps bei "My Style Rocks" ab

Verena Kerth (43) feiert ihr großes Comeback als Moderatorin und übernimmt die Leitung der Fashion-Sendung "My Style Rocks" auf Sport1. Die Münchnerin, die zuletzt vor allem im Reality-TV unterwegs war, moderiert ab sofort voraussichtlich erst einmal 18 Folgen der in Istanbul produzierten Show. Dabei tritt sie in die Fußstapfen von Gülcan Kamps (42), die angeblich eine längere Auszeit nimmt. Ob Gülcan, die bislang das Gesicht der Show war, zurückkehrt, bleibt unklar. Verena zeigte sich im Gespräch mit AZ beflügelt: "Ich bin noch immer mitten in der Produktion und genieße es, täglich vor der Kamera zu stehen."

Das Moderatoren-Comeback war für Verena jedoch auch eine Herausforderung. "Als mein neues Management mir den Job vermittelt hat, dachte ich zuerst: Das schaffe ich nicht", erzählte sie. Eine Gastrolle als Jurorin beim gleichen Format habe aber dabei geholfen, sich einzuleben. Besonders gefreut hat sie die Unterstützung von Carmen (60) und Robert Geiss (61), die ihr exklusive Outfits aus ihrer Kollektion zur Verfügung stellten. Mit am Set ist auch der Juror Harald Glööckler (59), berüchtigt für seine temperamentvollen Auftritte, die der Show eine zusätzliche Dynamik verleihen und im Netz oft für Furore sorgen.

Für Verena ist dieser Schritt zurück zur Moderation etwas ganz Besonderes, da sie ihre Karriere einst beim Radio begann. "Dass ich jetzt wieder moderiere, fühlt sich einfach richtig gut an", schwärmte sie im Interview mit der Zeitung. Zudem betonte sie, dass sie trotz des kleineren Senders wie Sport1 darauf hofft, das Format noch bekannter zu machen. Gülcan Kamps, die nach der Geburt ihres ersten Kindes zuletzt in ihrer Mutterrolle aufging, hat sich bisher nicht öffentlich dazu geäußert, ob sie die Moderation wieder übernehmen wird.

Instagram / haraldgloeoeckler_official Larissa Marolt und Harald Glööckler bei "My Style Rocks"

Getty Images Verena Kerth im April 2025

