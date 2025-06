Neue Emmy-Regeln: Alexis Bledel zieht Nominierung zurück

Alexis Bledel (43) hätte eigentlich für ihren Gastauftritt im Serienfinale von The Handmaid's Tale nominiert werden sollen. Doch ihr Name wurde nun aus der diesjährigen Emmy-Auswahl in der Kategorie "Outstanding Guest Actress in a Drama Series" zurückgezogen. Grund dafür ist laut Just Jared eine neue Regel der Television Academy, die es früheren Nominierten in Haupt- oder Nebenrollen desselben Projekts untersagt, später in der Gastkategorie nominiert zu werden. Alexis hatte 2017 für ihre Rolle in der Serie bereits einen Emmy gewonnen und wurde in den Folgejahren mehrfach nominiert. Ihre Rückkehr im Serienfinale galt als besonderes Highlight – doch die neuen Richtlinien verhindern nun eine weitere Auszeichnung in der Gastkategorie.

Die Schauspielerin, die von der ersten bis zur vierten Staffel eine zentrale Rolle spielte und nach einer Pause im großen Finale der sechsten Staffel noch einmal auftrat, war ursprünglich erneut für die prestigeträchtige Auszeichnung im Gespräch. Nach den Bestimmungen des neuen Regelwerks gilt sie jedoch nicht mehr als Gastdarstellerin, da sie in den vergangenen Jahren bereits aufgrund ihrer herausragenden schauspielerischen Leistungen als Nebendarstellerin nominiert wurde. Das wirft Fragen auf, wie sich die neuen Regeln auf andere Schauspieler in ähnlichen Situationen auswirken könnten.

Alexis, die durch ihre Rollen in "The Handmaid's Tale" und Gilmore Girls weltweit bekannt wurde, beeindruckte zuletzt nicht nur mit ihren schauspielerischen Leistungen, sondern auch mit einer sorgfältigen Projektauswahl. Ihre Rückkehr im Serienfinale war ein emotionaler Moment für die Fans. Bekannt ist, dass es für Alexis, die ein eher privates Leben führt und ihren beruflichen Zeitplan genau organisiert, keine leichte Entscheidung war, für die abschließende Folge des Hulu-Dramas zurückzukehren. Dennoch wurden ihr bewegender Auftritt und die Bedeutung ihrer Rolle für die Geschichte der Serie von Zuschauern und Kritikern gleichermaßen gewürdigt.

Landmark Media Press and Picture / ActionPress Alexis Bledel in "The Handmaid's Tale"

