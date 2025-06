Simone Thomalla packt aus: "Wurde belogen und betrogen"

Simone Thomalla (60) hat in einer neuen Folge des Podcasts "M wie Marlene" mit Moderatorin Marlene Lufen (54) seltene Einblicke in ihre bewegte Vergangenheit gegeben. Die Schauspielerin sprach offen über gescheiterte Beziehungen, Loyalität und schmerzhafte Erfahrungen – besonders mit ihrem im Dezember 2024 verstorbenen Partner Christoph. Berichten zufolge hatte der 54-jährige Gastro-Unternehmer schwere Geldsorgen und sich bei insgesamt 26 Geschädigten des Betrugs und der Täuschung schuldig gemacht. Doch auch Simone sei seinen Geschichten auf den Leim gegangen: "Ich bin belogen und betrogen worden wie noch nie in meinem Leben", erklärt sie und fragt selbstkritisch: "Was ist mit mir passiert, dass ich so blind war?"

Doch auch über andere Partnerschaften plauderte Simone im Podcast mit erstaunlicher Ehrlichkeit: Gleich mehrfach habe die gebürtige Leipzigerin in vergangenen Beziehungen notgedrungen die Rolle des "Mannes im Haus" übernommen und das emotionale sowie organisatorische Rückgrat gebildet. Ob an der Seite des legendären Fußballmanagers Rudi Assauer (✝74), der von 2000 bis 2009 ihr Partner war, oder in ihrer späteren Beziehung mit dem deutlich jüngeren Handballstar Silvio Heinevetter (40) – die Herausforderungen unterschieden sich, doch Simone habe in jeder Konstellation stets die Starke gemimt.

Heute hat Simone ihr Glück mit ihrem neuen Partner René gefunden, den sie erst kürzlich erstmals ihren Instagram-Followern vorstellte – inklusive Liebeserklärung. Auch Tochter Sophia Thomalla (35) unterstützt und begleitet sie auf diesem Weg. Zwar ticken Mutter und Tochter nicht immer gleich, doch ihr Verhältnis gilt als eng – auch, weil Sophia ihrer Mutter stets öffentlich den Rücken stärkt. So scheint Simone nach einigen emotional herausfordernden Jahren endlich wieder etwas zu erleben, das ihr lange gefehlt hat: emotionale Stabilität.

Getty Images Simone und Sophia Thomalla

Instagram / simonethomalla René M., Partner von Simone Thomalla

