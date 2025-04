Walentina bricht "My Style Rocks" nach nur einer Woche ab

Die neue "My Style Rocks"-Staffel ist in vollem Gange und auch die Reality-TV-Bekanntheit Walentina Doronina (24) stellte sich in diesem Jahr der Fashion-Herausforderung. Das modische Abenteuer nahm jedoch ein schnelles Ende: Nach nur einer Woche verkündete Walentina vergangenen Mittwoch ihren freiwilligen Exit. "Ich werde die Show verlassen", gab die ehemalige Germany Shore-Kandidatin nach ihrer Performance zu verstehen und erklärte: "Bei mir ist beruflich derzeit sehr viel los. Es gibt viele Projekte, in die ich eigentlich viel Zeit investieren muss." Für eine so aufwendige Show wie "My Style Rocks" habe sie derzeit einfach keine Kapazitäten. "Die anderen Mädels brennen da gerade mehr dafür", gesteht Walentina.

Doch nicht nur Walentina sorgte in der Folge der SPORT1-Sendung für eine große Überraschung. Die Reality-TV-Bekanntheit Nathalie Gaus und ihre Mitstreiterin Jessica Zemer bekamen die wenigsten Punkte der Woche. Sie standen vor der Jury und warteten auf die Entscheidung, wer von ihnen die Show verlassen muss. Doch dann nahm die Situation eine überraschende Wendung. "Ich spiele mit dem Gedanken, ob meine Reise hier enden sollte. Ich liebe Fashion, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Aber ich fühle mich gesundheitlich nicht so gut und daher lasse ich Jessica den Vortritt", verkündete Nathalie unter Tränen. Von dem Juror Harald Glööckler (59) bekam die 31-Jährige jedoch Gegenwind: "Ich habe das Gefühl, dass du gern weitermachen und mehr zeigen würdest." Mit seinen Worten hatte er Erfolg: Nathalie ließ sich überreden und entschied sich dafür, der Show doch noch erhalten zu bleiben. Auch Jessica durfte durch Walentinas freiwilligen Exit bleiben.

Nathalies Überlegung auszusteigen, kam nicht von irgendwoher. Zuvor hatte die Freundin von Cosimo Citiolo (43) für ihre Performance harte Kritik einstecken müssen. Mit ihrem Outfit für die Themenwoche "Hollywood-Diva" konnte sie bei der wählerischen Jury alles andere als punkten. Harald Glööckler bemängelte, dass der Look unpassend gewählt war und zu stark auf nackte Haut setzte. "Es ist zu viel Brust. Man sieht nur Brust, Brust, Brust und sonst gar nichts", kritisierte der Designer offen. Trotzdem wollte der 59-Jährige Nathalie wohl offenbar noch eine Chance geben.

Anzeige Anzeige

Instagram / nathalie_gaus Nathalie Gaus, Realitystar

Anzeige Anzeige

Getty Images Harald Glööckler, Designer

Anzeige Anzeige