"My Style Rocks"-Kandidaten haben keine Lust auf Walentina

Die neue "My Style Rocks"-Staffel ist in vollem Gange und mit ihr versuchen wieder neue Kandidatinnen, ihren Modegeschmack unter Beweis zu stellen. Auch die Reality-TV-Bekanntheit Walentina Doronina (24) versucht ihr Glück in der SPORT1-Show – offenbar sehr zum Leidwesen ihrer Mitstreiterinnen. Bereits in der ersten Folge wird deutlich, dass die anderen Kandidatinnen nicht sonderlich begeistert von ihrer Teilnahme sind. Es kommt heraus, dass hinter den Kulissen schon vor Walentinas Ankunft gelästert wurde: Sie wurde als "Mobberin" bezeichnet, auf die man "keine Lust" habe.

Die Moderatorin Gülcan Kamps (42) geht den Gerüchten auf den Grund. Wer genau hat denn über Walentinas Teilnahme gelästert, will die VIVA-Bekanntheit wissen. Ein Name fällt direkt: nämlich der von Bloggerin Nicoletta. "Natürlich haben die meisten halt keine Lust auf sie, wenn sie als Mobberin im Fernsehen bekannt ist. Sie ist halt aus mehreren Shows rausgeflogen", begründet diese ihre Vorbehalte. Doch Walentina lässt das nicht auf sich sitzen. "Ich bin nirgendwo rausgeflogen", stellt sie klar und appelliert an ihre Mitstreiterinnen, sich erst einmal ein eigenes Bild von ihr zu machen.

Walentina polarisiert schon seit Beginn ihrer Karriere. Die Social-Media-Persönlichkeit machte sich mit beliebten Reality-Formaten wie Ex on the Beach oder Das Sommerhaus der Stars einen Namen. Neben ihrer Fernsehkarriere steht sie seit Neuestem für die Internetplattform YouTube vor der Kamera. In einem Video des YouTubers Ceddo nahm die frisch gebackene Single-Lady an einem Dating-Format teil. Dort hatte sie ganze sechs Blind-Dates und entschied sich am Ende für den Kandidaten Konrad.

