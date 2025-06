Herzogin Meghan plant ein Projekt mit ihrer Tochter Lilibet

Herzogin Meghan (43) hat kürzlich eine herzerwärmende Vision für die Zukunft mit ihrer Tochter Prinzessin Lilibet (4) geteilt. In einer Bonusfolge ihres Podcasts "Confessions of a Female Founder" sprach die Ehefrau von Prinz Harry (40) erstmals über die Möglichkeit, eines Tages gemeinsam mit ihrer Tochter ein geschäftliches Projekt zu starten. "Ich frage mich, ob ich eines Tages mit Lili im Geschäft sein werde und wir etwas aufbauen. Das wäre das Beste", überlegte die zweifache Mutter im Gespräch mit Tina Knowles (71), der Mutter von Beyoncé (43).

Zwischen charmanten Anekdoten rund um ihre Familie ging Meghan auch auf ein neues Hobby ein: die Imkerei. Bei der Betreuung ihrer eigenen Bienenvölker auf ihrem Anwesen in Montecito betonte sie besonders die gesundheitlichen Vorzüge von lokalem Honig, insbesondere zur Linderung von Allergien. Die Herzogin schilderte liebevoll, wie ihre Kinder sie dabei unterstützen. "Wir haben da unten ein kleines Bienenhaus, drei davon, und Archie hat einen kleinen Imkeranzug, den Hut und die Handschuhe, das ist großartig", schwärmte sie.

Neben ihrer Leidenschaft für den Honighandel scheint Meghan weiterhin eine kreative Vision für die Zukunft zu entwickeln. Bereits in der Vergangenheit deutete sie an, dass sie sich durchaus vorstellen könnte, in die Modewelt einzutauchen – ein Feld, das ihr aufgrund ihres markanten Stilbewusstseins viele Möglichkeiten bieten könnte. Ob als Unternehmerin, Imkerin oder als Mutter, die von Projekten mit ihren Kindern träumt, Meghan zeigt sich stets vielseitig und ambitioniert.

Instagram / meghan Prinzessin Lilibet, Herzogin Meghan und Prinz Archie, März 2025

Getty Images Herzogin Meghan, 2025

