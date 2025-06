Gülcan Kamps wird für "My Style Rocks"-Ausstieg gefeiert

Gülcan Kamps (42) hat ihre Zusammenarbeit mit der Mode-Show "My Style Rocks" auf eigenen Wunsch beendet. Die ehemalige Viva-Moderatorin, die seit der ersten Staffel Teil des Formats war, informierte ihre Fans darüber jetzt in einem knappen Instagram-Post: "Meine Lieben, auf eigenen Wunsch habe ich mein Engagement bei 'My Style Rocks' beendet. Ich wünsche dem Team alles Gute", schrieb sie auffälig neutral und erhielt direkt einigen Zuspruch in der Kommentarspalte. Die SPORT1-Sendung, die zuletzt vor allem durch das polarisierende Verhalten von Juror Harald Glööckler (60) für Gesprächsstoff sorgte, wird künftig von Verena Kerth (43) moderiert. Sie war bereits in der Vergangenheit als Vertretung für Gülcan eingesprungen.

Die Nachricht von Gülcans Rückzug hat in kürzester Zeit bereits zahlreiche Reaktionen hervorgerufen. In den sozialen Medien lobten einige Kollegen ihre Entscheidung, während zahlreiche Fans ihre Enttäuschung über den Abschied äußerten. Besonders ein Kommentar unter dem Beitrag sorgte für Aufmerksamkeit: "So viel zum Thema dreiwöchiger Urlaub … Ich gratuliere dir zu deiner Entscheidung. Jeder, der vor Ort war, versteht das", schrieb eine Frau, die laut ihrem Instagram-Profil als Visagistin bei dem Format tätig ist. Auch andere angeblich beteiligte Personen äußerten dort ihren Frust: "Wir Mädels mussten auch ständig hinter dem Geld herlaufen, und die Bedingungen waren echt mies", kommentierte eine vermeintliche Ex-Kandidatin Gülcans Beitrag.

Dass Gülcan als Moderatorin zuverlässig und positiv wahrgenommen wurde, zeigte sich seit Ausstrahlungsbeginn immer wieder an den Reaktionen im Netz. Auch die 42-Jährige selbst betonte mehrfach ihre Teamplayer-Mentalität und sogar ihre guten Beziehungen zu ihren Kollegen – darunter auch Harald, der mit seiner harschen Kritik bereits für Tränen bei den Kandidatinnen sorgte. So wirft Gülcans Entscheidung nun Fragen auf, ob es am Set der Show möglicherweise doch Herausforderungen gab, die zu ihrem Rücktritt geführt haben könnten. Eine detaillierte Begründung blieb die gebürtige Lübeckerin ihren Fans bisher schuldig, konzentriert sich aber offenbar bereits auf neue Projekte und Pläne.

Getty Images Verena Kerth im April 2025

Instagram / haraldgloeoeckler_official Larissa Marolt und Harald Glööckler bei "My Style Rocks"

