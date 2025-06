Prinz Philip (†) verweigerte nach "Megxit" Kontakt zu Harry

Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (43), hatten 2020 mit ihrer Entscheidung, sich als arbeitende Mitglieder der königlichen Familie zurückzuziehen, eine Zäsur geschaffen, die noch heute für Diskussionen sorgt. Die neue Dokumentation "Megxit: Inside the Sandringham Summit" beleuchtet die Auswirkungen des Rückzugs, insbesondere die Reaktionen innerhalb der Royal Family. Dabei wird enthüllt, dass Harrys Großvater Prinz Philip (✝99) von den Entwicklungen tief enttäuscht war. Der Duke of Edinburgh, der bis zu seinem Tod im Jahr 2021 stets als eine Art Patriarch der königlichen Familie galt, soll so verärgert gewesen sein, dass er beim sogenannten Sandringham-Gipfel nicht einmal auf seinen Enkel treffen wollte.

Während des Treffens, das die Modalitäten des Rückzugs von Harry und Meghan klären sollte, hielt sich Prinz Philip von der Diskussion fern, da er die Entscheidung seines Enkels als schwere Verletzung der royalen Pflichten empfand. Laut Experten, die in der Doku ihre Meinung offenbarten, war Philip jemand, der von den Royals Disziplin und Engagement erwartete. Besonders tragisch war die Situation, da der Duke zuvor eine enge Verbindung zu seinen Enkeln Harry und William (42) pflegte. Nach dem plötzlichen Tod ihrer Mutter Prinzessin Diana (✝36) hatte Philip eine wichtige Rolle in ihrem Leben übernommen und sie mit gezielten Outdoor-Aktivitäten und familiären Gesprächen durch die schwere Zeit begleitet.

Philip, der selbst einige persönliche Krisen in der Vergangenheit bewältigen musste, war dafür bekannt, stets die Tradition und Werte der Monarchie zu vertreten. Doch trotz seiner Ernüchterung über Harrys Entscheidung war seine Familie ihm immer wichtig. Bis zu seinem Tod pflegte der Duke seine Beziehungen zu den Schwiegerkindern, allerdings schien Meghan nicht ganz seinem Stil zu entsprechen. Manche Parallelen, beispielsweise zwischen Meghan und der früheren Herzogin von Windsor, Wallis Simpson (✝87), sah er kritisch. Meghan als außenstehenden Einfluss wahrzunehmen, verstärkte wohl zusätzlich seine Haltung gegenüber dem "Megxit".

Getty Images Prinz Harry, Prinz Philip und Prinz William, 2015

Chris Jackson / Getty Images Meghan Markle, Prinz Harry und Prinz Philip in Sandringham

