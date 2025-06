Trauriger Abschied: Sam Gardiner stirbt mit nur 24 Jahren

Sam Gardiner, bekannt aus der zweiten Staffel der BBC-Show "Race Across The World", ist im Alter von nur 24 Jahren bei einem tragischen Autounfall gestorben. Der Unfall ereignete sich am Montagabend nahe Cheadle, England, als sein weißer VW Golf R Estate von der Fahrbahn abkam, sich überschlug und schließlich auf der Seite zum Stillstand kam. Sam erlag seinen Verletzungen am Donnerstag. Der Landschaftsgärtner war aus Schottland angereist, um in seiner Heimatstadt Manchester an einem Familientreffen teilzunehmen.

Seine Eltern, Jo und Andrew, würdigten Sam in einer Stellungnahme als humorvollen, loyalen und liebenswerten jungen Mann, der mit seiner Energie und Begeisterung für Abenteuer das Leben seiner Familie und all jener, die ihn kannten, bereicherte. "Sam brachte Wärme, Lachen und eine Prise Chaos, wo auch immer er erschien. Er liebte es, die Welt zu erkunden, und hinterlässt eine riesige Leere in unseren Herzen", erklärten sie. Besonders in der Show "Race Across The World" war diese Leidenschaft für das Reisen spürbar, als er zusammen mit seiner Mutter Jo eine siebenwöchige Reise durch Mexiko und Argentinien unternahm. Das Duo begeisterte nicht nur die Zuschauer, sondern auch die Produzenten der Sendung, die Sam und seine Mutter als "integralen Teil der Cast-Familie" bezeichneten.

Nach der beliebten TV-Show fand Sam sein Glück in einem abgeschiedenen Anwesen an der Westküste Schottlands, wo er als Landschaftsgärtner arbeitete. Neben seiner Liebe zur Natur und seiner Abenteuerlust war er für seine Familie ein treuer Sohn, fürsorglicher Bruder und verlässlicher Freund. Die enge Bindung zu seiner Mutter wurde während ihrer gemeinsamen Zeit in der Show deutlich und hinterließ bei vielen Fans und Wegbegleitern einen bleibenden Eindruck.

Instagram / sam_gardiner_ Sam Gardiner, "Race Across The World"-Teilnehmer

Instagram / sam_gardiner_ Sam Gardiner und seine Mutter Jo

