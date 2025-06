Daran starb TV-Bekanntheit Sam Gardiner mit nur 24 Jahren

Die genaue Todesursache von Sam Gardiner, bekannt aus der BBC-Sendung "Race Across The World", wurde nun bekannt gegeben. Der junge Mann erlag laut Mirror am 29. Mai einer "verheerenden Hirnverletzung", die er sich bei einem Autounfall zugezogen hatte. Der Unfall geschah am 26. Mai, als Sam auf der A34 in der Nähe von Stockport, England, die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Sein Auto geriet auf eine Mittelbegrenzung, überschlug sich und blieb auf der Seite liegen.

In einer emotionalen Erklärung äußerten sich Sams Eltern zu ihrem Verlust. Sie beschrieben Sam als eine besondere Seele, die jeden, den er traf, berührte. "Wir sind zutiefst erschüttert über den Verlust unseres geliebten Sohnes in einem schrecklichen Unfall", hieß es in ihrem Statement. Sam habe das Leben geliebt, sei abenteuerlustig gewesen und habe zuletzt Freude in seiner Arbeit als Landschaftsgärtner an der schottischen Westküste gefunden. Die Familie betonte, dass seine Wärme und sein Lachen ein tiefes Loch hinterlassen, aber die Erinnerungen an ihn von Liebe und Erzählungen geprägt bleiben werden.

Sam sorgte durch seine Teilnahme an der Abenteuershow "Race Across The World" für Begeisterung bei Publikum und Produktionsteam. Gemeinsam mit seiner Mutter Jo zeigte er im Laufe der Serie eine beeindruckende Ausdauer und eine innige Bindung. Freunde und Kollegen aus dem Umfeld der beliebten BBC-Show drückten ebenfalls ihre Trauer aus. "Seit den Dreharbeiten sind sowohl Sam als auch Jo ein fester Bestandteil der Besetzungsfamilie von Race Across The World und im Namen von uns allen – von der BBC, der Produktion und dem Rest der Besetzung – möchten wir seinen Eltern Andrew und Jo sowie seinen Brüdern unser tiefstes Beileid aussprechen", hieß es in einer Stellungnahme des Senders.

Anzeige Anzeige

Instagram / sam_gardiner_ Sam Gardiner und seine Mutter Jo

Anzeige Anzeige

Instagram / sam_gardiner_ Sam Gardiner in Mexiko

Anzeige Anzeige

Anzeige