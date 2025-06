So emotional ehrt BBC-Show verstorbenen Sam Gardiner († 24)

Die BBC-Show "Race Across The World" hat in ihrer jüngsten Folge eine emotionale Hommage an den verstorbenen Sam Gardiner gewidmet. Der 24-Jährige, der durch seine Teilnahme an der zweiten Staffel des Formats bekannt wurde, war vergangene Woche tragisch bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Nach dem Abspann der neuen Episode wurde ein Bild des früheren Kandidaten gezeigt, das ihn in seinem typischen Backpacking-Outfit zeigt. Begleitet wurde das Bild von den Worten: "In liebevoller Erinnerung an Sam Gardiner. 2000-2025." Zuschauer teilten ihre Trauer auf Social-Media-Plattformen und lobten den Sender für die warmherzige Ehrung.

Sam war 2020 gemeinsam mit seiner Mutter Jo bei der zweiten Staffel der beliebten Reise-Show angetreten. Das Mutter-Sohn-Duo setzte alles daran, von Mexiko aus nach Argentinien zu reisen, musste jedoch aus dem Wettbewerb ausscheiden, da ihnen das Geld für die siebte Etappe ausging. Trotz ihres Ausscheidens schaffte es das Duo auf den vierten Platz und hinterließ mit seiner sympathischen und tatkräftigen Art bleibenden Eindruck bei den Fans der Sendung.

Der Unfall, der Sams junges Leben beendete, ereignete sich auf der A34 in der Nähe von Manchester, als sein Auto aus bislang ungeklärten Gründen von der Straße abkam und sich überschlug. Sam hinterlässt Familie und Freunde in tiefer Trauer. Sein Vater Andrew erinnerte in einem emotionalen Statement gegenüber The Sun an seinen Sohn: "Sam hat uns viel zu früh verlassen, und obwohl Worte niemals das Licht, die Freude und die Energie, die er in unser Leben gebracht hat, vollständig erfassen können, halten wir die Erinnerungen fest, die ihn so besonders gemacht haben."

Anzeige Anzeige

Instagram / sam_gardiner_ Sam Gardiner und seine Mutter Jo

Anzeige Anzeige

Instagram / sam_gardiner_ Sam Gardiner in Mexiko

Anzeige Anzeige

Anzeige