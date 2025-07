Zoff bei den Büchner-Schwestern: Jetzt spricht Mama Daniela

In der neuesten Folge der Reality-TV-Serie "Diese Büchners" sorgen Szenen zwischen Daniela Büchners (47) ältesten Töchtern für Gesprächsstoff. Joelina Karabas (25), die mittlerweile in Hamburg lebt, und ihre jüngere Schwester Jada Karabas (20) gerieten heftig aneinander – ausgerechnet an dem Tag, als Joelina die Familie auf Mallorca verließ. Die Zuschauer konnten den Streit, der bereits vor längerer Zeit gefilmt wurde, miterleben. Doch wie steht es inzwischen um das Verhältnis der Schwestern? Mama Daniela klärt auf: "Klar, kleine Reibereien gibt es immer mal, aber grundsätzlich haben sie kein Problem miteinander. Jetzt freuen sie sich, wenn sie sich sehen."

Für die Familie war Joelinas Umzug eine große Umstellung. Die jüngeren Geschwister, besonders die Zwillinge Jenna (9) und Diego (9), vermissen sie sehr, sind aber auch stolz auf ihre große Schwester. Daniela selbst hatte zunächst Sorgen, dass sich das enge Verhältnis zu ihrer ältesten Tochter verändern könnte. Doch diese Befürchtungen waren unbegründet. "Wir sprechen immer noch viel miteinander und sind füreinander da. Es ist natürlich anders, wenn man sich nicht täglich sieht, aber wir haben das toll hinbekommen", erklärt sie erleichtert.

Joelina, die als Flugbegleiterin arbeitet, genießt es, neue Orte zu entdecken und aus ihrer Komfortzone herauszukommen. Sie ist in Hamburg bereits gut angekommen, hat Freunde gefunden und kaum Heimweh. Ob sie dennoch eines Tages auf die Insel zurückkehren wird, lässt ihre Mutter offen: "Das steht in den Sternen. Sie weiß, dass sie bei uns immer willkommen ist." Daniela, die als Reality-TV-Star einen Blick in den Alltag ihrer Familie gewährt, zeigt sich stolz auf ihren Nachwuchs und die enge Verbindung, die trotz räumlicher Distanz aufrechterhalten bleibt.

Promiflash Joelina und Jada Karabas

RTL II Volkan, Jenna, Jada, Danni Büchner, Diego und Joelina, "Diese Büchners", 2025

Instagram / dannibuechner Danni Büchner, Juni 2025