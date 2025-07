Erste Details zum Tod von Wrestling-Star Hulk Hogan bekannt

Die Welt des Wrestlings trauert um den verstorbenen Hulk Hogan (71). Wie aus einem Polizeibericht, der People vorliegt, hervorgeht, wurden am 24. Juli um 9:51 Uhr Ortszeit Rettungskräfte und die Polizei zu seinem Haus in Clearwater Beach, Florida, gerufen. Grund war ein Herzstillstand, den der legendäre Wrestler erlitten hatte. Nach einer notärztlichen Behandlung vor Ort wurde er ins Morton Plant Hospital gebracht, wo er später für tot erklärt wurde. In einer offiziellen Pressekonferenz teilte die Polizei mit, dass ein Standardverfahren zur Untersuchung des Todes eingeleitet wurde, jedoch weder ein Verbrechen noch verdächtige Umstände vorlägen.

Erst wenige Tage vor seinem Tod hatte Hogans langjähriger Manager, Jimmy Hart, in einem Beitrag auf X das gesundheitliche Wohlergehen des WWE-Stars betont. "Hulk geht es großartig, phänomenal! Gestern Abend beim Karaoke mit Nick war fantastisch, Baby!", schrieb er noch am 22. Juli. Hulk hieß mit bürgerlichem Namen Terry Bollea und war eine der prägendsten Figuren in der Wrestling-Welt und Aushängeschild der WWE seit den 1980er-Jahren. Mit seinem beeindruckenden Bizeps, bekannt als "24-inch Pythons", kämpfte er gegen Ikonen wie André the Giant und Dwayne "The Rock" Johnson (53) und wurde weltweit zu einem der bekanntesten Wrestler aller Zeiten.

Außerhalb des Rings war der in die WWE Hall of Fame aufgenommene Star ebenso spektakulär wie umstritten. Seine Karriere begann, nachdem er als junger Mann erste Kämpfe unter Namen wie "Terry Boulder" bestritten hatte. Neben großem Ruhm musste Hulk im Laufe seiner Karriere jedoch auch mehrere Skandale bewältigen, darunter eine rassistische Äußerung und ein geleaktes Sextape, das zu einem millionenschweren Rechtsstreit führte. Dennoch bleibt er für Millionen Fans der Inbegriff von Wrestling. Hulk hinterlässt nicht nur seine Familie, sondern auch eine riesige Fangemeinde, die sein Erbe weitertragen wird.

Getty Images Hulk Hogan im Jahr 2009

Getty Images Hulk Hogan, Wrestler

