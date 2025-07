Khloé Kardashian hatte Probleme, mit Sohn Bindung aufzubauen

Khloé Kardashian (41) öffnete sich darüber, dass sie nach der Geburt ihres Sohnes Tatum Thompson (2) im Juli 2022 Schwierigkeiten hatte, eine Bindung zu ihm aufzubauen. Tatum, der mithilfe einer Leihmutter zur Welt kam, ist ihr zweites Kind mit Ex-Partner Tristan Thompson (34), mit dem die Influencerin auch eine Tochter names True Thompson (7) hat. Im April 2018 erlebte Khloé erstmals das Mutterglück, doch das zweite Kind brachte ganz neue Herausforderungen mit sich. Die 41-Jährige sprach in ihrer Realityshow The Kardashians darüber, wie schwer es ihr fiel, die gleiche emotionale Nähe wie zu ihrer Tochter aufzubauen: "Es ist auf jeden Fall ein Unterschied. Mit True hat es nur ein paar Tage gedauert, bei Tatum waren es Monate."

In einer aktuellen Episode der Show verriet Khloé, dass der Prozess der Leihmutterschaft für sie emotional schwierig war und sie sich weniger verbunden fühlte. Ihre Schwester Kim Kardashian (44), die ähnliche Erfahrungen bei ihren eigenen Kindern machte, gab ihr Ratschläge – doch für Khloé war es trotzdem nicht einfach: "Es ist wirklich das merkwürdigste Gefühl." Trotz anfänglicher Probleme sprach die Zweifachmutter in der "Jennifer Hudson Show" auch über die schönen Momente mit ihrem Sohn, den sie liebevoll als "glückliches und ruhiges Baby" beschreibt. Für Tochter True scheint der Nachzügler ebenfalls ein Geschenk zu sein, denn laut ihrer Mutter blüht die Fünfjährige in ihrer Rolle als große Schwester regelrecht auf.

Khloé hat in den letzten Jahren viel durchgemacht: von der Trennung von Tristan wegen seiner Untreue bis hin zu ihrem Weg, als zweifache Mutter einen neuen Alltag zu finden. Die Unternehmerin, bekannt durch die Realityshow Keeping Up With the Kardashians, verriet in ihrem Podcast "Khloé in Wonderland" jüngst, ob sie sich vorstellen kann, ein drittes Kind zu bekommen: Aktuell ist dies nicht der Fall, vor allem nicht ohne einen Partner an ihrer Seite.

Instagram / khloekardashian Tatum Thompson und Khloé Kardashian, Juli 2025

Instagram / khloekardashian True Thompson, Khloé Kardashian und Tatum Thomspon, Juni 2025

Instagram / khloekardashian Unternehmerin Khloé Kardashian mit ihren Kindern True und Tatum, April 2025