Mit Abstand: Sophie Turner und Joe feiern Kindergeburtstag

Für ihre Töchter ziehen sie an einem Strang. Joe Jonas (35) und Sophie Turner (29) verbrachten die vergangenen Tage gemeinsam in Miami, Florida, um den fünften Geburtstag ihrer ältesten Tochter Willa zu feiern. Neben der Kleinen und ihrer zweiten Tochter Delphine waren unter anderem auch noch Joes Brüder Nick (32) und Kevin (37) und deren Familien anwesend. Daily Mail liegen Bilder vor – doch auf denen ist vor allem zu sehen, dass sich Sophie in der Eigentumswohnung ihres Verflossenen räumlich ein wenig von den anderen distanziert hat. Allerdings sieht es so aus, als würde sie in dem Moment telefonieren.

Womöglich mit ihrem Liebsten? Die Game of Thrones-Berühmtheit ist seit rund zwei Jahren mit dem britischen Aristokraten Peregrine Pearson liiert. Erste Gerüchte, dass sie ein Paar sind, kamen nur wenige Monate nach der Trennung von Joe im September 2023 auf. Im Januar darauf machte sie die Beziehung dann offiziell. Insidern zufolge soll das Paar im April kurzzeitig getrennte Wege gegangen sein. Mittlerweile scheinen sie aber wieder glücklich miteinander zu sein. Erst kürzlich wurden die Serienbeliebtheit und der 30-Jährige knutschend in London gesichtet.

Joe geht seit dem Liebes-Aus mit der Beauty weitestgehend Single durchs Leben. Zwischenzeitlich war er mit dem Model Stormi Bree Henley (34) liiert. Doch auch ihre Liebe scheint nicht für die Ewigkeit bestimmt gewesen zu sein. Dem Jonas Brothers-Star soll die Scheidung von Sophie zudem lange ziemlich zugesetzt haben. Doch wie ein Insider erst vergangenen Monat gegenüber "Life & Style" berichtete, soll er nach all dem Trubel und dem offiziellen Ende ihres Scheidungsdramas im September 2024 endlich wieder lachen können. "Sein Kopf und sein Herz sind in einem guten Zustand", betonte die Quelle.

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner im März 2023

Getty Images Sophie Turner, Schauspielerin

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner im Oktober 2022