Vor Tod: Familienfehde überschattete Hulk Hogans Privatleben

Hulk Hogan (71), der legendäre Wrestler und Reality-TV-Star, ist im Alter von 71 Jahren an einem Herzstillstand gestorben. Sein Privatleben wurde in den letzten Jahren von einer zerrüttenden Familienfehde überschattet, die ihn, seine Ex-Frau Linda Hogan (65) und ihre gemeinsame Tochter Brooke Hogan (37) voneinander entfremdete. Vor seinem Tod hatte Brooke nicht nur den Kontakt zu ihrem Vater, sondern auch zu ihrer Mutter abgebrochen. In einem emotionalen Video, das Linda im März auf Instagram teilte, schilderte sie, dass Brooke geheiratet und Zwillinge bekommen habe, ohne ihre Eltern darüber zu informieren. Linda sagte: "Es ist 15 Jahre oder länger her, seit ich Hulk verlassen habe, und meine Familie ist in einem desaströsen Zustand."

Brooke äußerte sich später zu dem Video ihrer Mutter und veröffentlichte eine Erklärung, in der sie die Entscheidung, den Kontakt zu beiden Eltern abzubrechen, verteidigte. Darin behauptete sie, sie habe "gänzlich getrennte Gründe für jeden von ihnen". Brooke schrieb: "Was ich anspreche, kratzt noch nicht einmal an der Oberfläche dessen, was ich mein Leben lang durchgemacht habe." Sie deutete an, dass das Verhalten ihrer Eltern, sowohl in ihrer Kindheit als auch später, sie zu diesem Schritt veranlasst habe. Hulk selbst schwieg zu den Vorwürfen seiner Tochter und Ex-Frau. Stattdessen teilte er ein Video von sich und seiner neuen Ehefrau Sky, in dem er ankündigte, dass ein neues TV-Projekt in Planung sei – ein Schritt, der von einigen Fans als unsensibel empfunden wurde.

Hulk Hogans Privatleben war seit vielen Jahren turbulent. Nach seiner Scheidung von Linda 2009 ging die Beziehung des einst so gefeierten Promi-Paares in unschönen gegenseitigen Anschuldigungen auseinander. Während Linda in der Vergangenheit oft offen über ihre Enttäuschungen sprach, konzentrierte sich Hulk zuletzt verstärkt auf sein Privatleben mit seiner neuen Ehefrau Sky und das Promoten seiner Marke. Die zerrütteten Familienverhältnisse warfen jedoch einen dunklen Schatten über das Erbe des WWE-Icons, dessen Karriere trotz Glanz und Ruhm immer wieder von Kontroversen begleitet war.

Getty Images Brooke Hogan und ihr Vater Hulk im Dezember 2006

Getty Images Linda Hogan

Getty Images Hulk Hogan im August 2024