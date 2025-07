Warum "Superman"-Film weltweit unter den Erwartungen liegt

Der neue Superman kann die Erwartungen auf dem internationalen Markt offenbar nicht erfüllen. Die Neuauflage des Kulthelden wurde eigentlich mit der Premiere gut aufgenommen. In den USA soll der Film laut Deadline mittlerweile rund 216 Millionen Euro eingenommen haben, während die Einnahmen international mit 148 Millionen Euro weit dahinterliegen. "Wir schneiden im Inland definitiv besser ab als international, aber auch international steigen die Zahlen und wir haben dort genauso wie hier wirklich gute Wochenendzahlen", zeigt Regisseur James Gunn (58) sich im Interview mit Rolling Stone zufrieden. Die Resonanz für "Superman" sei unter dem Strich positiv und für James sei das Wichtigste, dass der Blockbuster in bestimmten Ländern wie Großbritannien und Brasilien gut performe.

Für die ausbleibenden Erfolge in manchen Ländern hat James auch eine Erklärung. "Superman ist an manchen Orten kein bekannter Charakter. Er ist an manchen Orten kein so bekannter Superheld wie Batman. Das hat Auswirkungen", meint der Filmemacher. Hinzu komme, dass weltweit aktuell eine "antiamerikanische Stimmung" herrsche, was dem Film nicht gerade in die Karten spiele. Aber James sei sicher, dass sich das bald legen werde. Alles in allem sei er sehr zufrieden und verbuche ihn als Erfolg. "Dass der Film herauskam und von den Menschen überall so gut angenommen wurde – das ist nur der Keim des Baumes, den Peter Safran und ich in den letzten Jahren gegossen haben. Dass alles so positiv begonnen hat, ist einfach unglaublich überwältigend", freut er sich.

Auch in Deutschland gehört die Spitze in den Kinos nicht "Superman". Laut Blickpunkt: Film musste das Abenteuer sich mit Platz zwei hinter Jurassic World: Die Wiedergeburt zufriedengeben. Trotzdem gehört die Comicverfilmung in diesem Jahr sicher zu den Kassenschlagern. Insgesamt liegen die weltweiten Einnahmen bei aktuell 351 Millionen Euro. Ein Grund dafür könnte Hauptdarsteller David Corenswet (32) sein. Der beeindruckte sogar seinen Co-Star Nicholas Hoult (35). "Ich freue mich sehr darauf, Davids Interpretation von Superman zu sehen, denn er ist brillant", lobte der Brite schon vorab in einem Interview mit Entertainment Tonight.

