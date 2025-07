Diese Top-Serien setzt Netflix trotz hoher Abrufzahlen ab

Netflix hat in der ersten Jahreshälfte 2025 drei beliebte Serien abgesetzt, obwohl sie in den Top 35 der meistgesehenen Produktionen auf der Plattform landeten. Die White-House-Krimikomödie "The Residence" mit Uzo Aduba (44) belegte Platz 23 mit 33,3 Millionen Abrufen, das medizinische Drama "Pulse" mit Willa Fitzgerald (34) und Colin Woodell (33) erreichte Platz 30 mit 26,2 Millionen. Die zweite Staffel der Agentenserie "The Recruit" mit Noah Centineo (29) schaffte es auf Platz 34 mit 24,1 Millionen. Dennoch entschied Netflix, die Geschichten dieser Serien nicht weiterzuführen.

Im Vergleich dazu wurden Serien wie "XO, Kitty" und "Ransom Canyon" mit ähnlichen oder geringeren Aufrufzahlen verlängert. Hinter der Entscheidung, "The Residence", "Pulse" und "The Recruit" abzusetzen, könnte das Kosten-Nutzen-Verhältnis stehen, das Netflix laut Deadline bei seinen Erneuerungen berücksichtigt. "The Residence" beispielsweise war durch seine aufwändige Produktion und Starbesetzung besonders teuer. Auch bei "The Recruit" wurden aufwändige Actionszenen und internationale Drehorte ins Budget miteinbezogen. Bei "Pulse" hingegen, das mit einem kleineren Budget auskam, könnte der Wettbewerb mit anderen beliebten medizinischen Serien ausschlaggebend gewesen sein. Beispielsweise die HBO-Max-Serie "The Pitt" startete fast gleichzeitig und machte deutlich mehr Schlagzeilen.

Zusätzlich zu den bisher genannten Faktoren berücksichtigt Netflix bei seinen Entscheidungen noch weitere Aspekte. Wichtig sind beispielsweise auch die Abschlussquote, die der Streamingdienst allerdings nicht öffentlich macht. Auch werden Kritiken, der Einfluss auf die Popkultur und die Zielgruppe betrachtet, da Netflix ein möglichst breites Publikum ansprechen möchte. Zuletzt stürmte die Serie "Untamed" die Netflix-Charts.

Anzeige Anzeige

Getty Images Das Netflix-Logo

Anzeige Anzeige

Getty Images Uzo Aduba bei der Premiere von "The Residence" in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Getty Images Noah Centineo bei einer Veranstaltung der Serie "The Recruit" in New York